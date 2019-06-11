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"На х** не впав!" У Росії публічно образили Путіна. Відео

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У Москві (Росія) охоронець Росгвардії побив промоутера, який роздавав листівки, нецензурно висловившись про поліцейських і президента Володимира Путіна.

Підтверджуюче відео опублікував у Twitter блогер Рустем Адагамов. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився в московському парку "Зарядье". Співробітник ФДУП "Охрана" звинуватив промоутера в тому, що він продає листівки. Між чоловіками розгорілася суперечка.

"Я що схожий на мента? Щас в**бу на х** і мені нічого за це не буде", – заявив співробітник "Охраны".

"У вас є дозвіл? Може від президента?" – звернувся до нього потерпілий. "Та на х** мені він упав, твій президент", – відповів охоронець.

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"На х** не впав!" У Росії публічно образили Путіна. Відео

Скріншот з відео

Відзначається, що спочатку чоловіка прийняли за військового Національної гвардії, проте цю інформацію спростували в ФДУП "Охрана".

"Перш за все: це не чинний співробітник Росгвардії, це працівник ФДУП "Охрана", одного із закладів, який охороняє парк "Зарядье". Про цей випадок ми дізналися не з відео, а з доповідей керівника цього працівника. Цей випадок був днями. Проведено службове розслідування, і працівник звільнений, спочатку був відсторонений від виконання своїх обов'язків, і звільнений, тепер він уже не працює", – розповіли в адміністрації підприємства.

ФДУП "Охрана" Росгвардії – федеральне державне унітарне підприємство зі статусом стратегічного, що перебуває у віданні Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації і представляє на договірній основі послуги з охорони майна.

У Росії охоронець образив Путіна

У Росії охоронець образив Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії пенсіонерка жорстко пройшлася по Путіну на мітингу на честь 1 травня.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
человек ведет себя неадекватно? быкует? матерится? значит он герой! герой Украины!!!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Оборжаться от качества новостей самого популярного среди свидомого сброда ежедневника)
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CARGO 100
CARGO 100
В России публично оскорбили Путина ... Б*я*ь, пингвины хохлатые, я с вас охереваю ... Пол страны на h*ю носят своего и старого, и нового гаранта, а обсуждают Путина ...
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