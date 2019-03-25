На два дні раніше! У таємниці перевалу Дятлова з'явилася нова загадка

У таємниці загибелі туристів на перевалі Дятлова у 1959 році з'явилася нова загадка, пов'язана з виявленням намету.

Так, журналісти "Комсомольської правди" з'ясували, що учасники пошукової операції приховали той факт, що знайшли її раніше заявленого часу — приблизно на два дні.

Підозру викликала поведінка окремих пошукових систем.

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У матеріалах справи зазначено, що намет дятлівців був виявлений студентами Борисом Слобцовим і Михайлом Шаравіним 26 лютого. Але якщо уважно прочитати протоколи допитів місцевого лісника Пашина та його приятеля Чеглакова, то можна зробити висновок, що це чиста брехня.

Свідок Іван Пашин 7 березня 1959 року розповів слідчому (дослівно):

"23 лютого 1959 року у складі 6 осіб нас висадили з вертольота у район гори Отортен для пошуків групи туристів. У перший день пошуків, як тільки спустилися в Ауспію, то виявили лижню туристів. Тут ми розташували намет, переночували, розбилися на три групи і пішли шукати туристів, у результаті пошуків виявили намет із речами, який було видно погано, тому що він занесений снігом, в намет ми не заходили".

Так, стає зрозуміло, що ці люди чомусь приховали факт виявлення намету. Допускається, що за втрачені два дні могли "зачистити" важливі докази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була висунута версія про те, що учасники групи Дятлова, які загинули в 1959 році в горах Північного Уралу, були жертвами хімічного отруєння.

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