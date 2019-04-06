На борту були 298 осіб: у Росії сталася нова НП із Boeing

У підмосковному аеропорту Домодєдово затримали виліт лайнера Japan Airlines та евакуювали всіх пасажирів через загрозу вибуху бомби на борту.
Boeing 787 Dreamliner повинен був вилетіти в Токіо, повідомляє "Интерфакс" із посиланням на джерело.
"Літак "Японських авіаліній" (JAL) готувався до вильоту о 17:15 за Москвою, однак в екстрені служби надійшов анонімний сигнал про те, що на борту нібито знаходиться вибуховий пристрій. Командир прийняв рішення негайно евакуювати пасажирів і відкласти виліт", – розповіло джерело.
Ілюстрація. Boeing 787 Dreamliner
The Verge
Відомо, що пасажирів відправили в зал очікування. На цьому рейсі Japan Airlines були зареєстровані 298 людей.
Незабаром джерела повідомили, що сапери не виявили бомби на борту лайнера JAL: "Літак обстежений, вибухового пристрою та інших небезпечних предметів не знайдено".
Тим часом, у прес-службі аеропорту агентству уточнили, що в "Домодєдово" вжито додаткових заходів безпеки.
Крім того, "Инферфакс" посилається на "інше джерело в авіадиспетчерських службах" і пише, що сигнал про нібито закладений на борту літака вибуховий пристрій "надійшов з України".
"На електронну пошту прийшов лист із погрозами. При перевірці з'ясувалося, що він відправлений з української ip-адреси", – цитуються слова джерела.
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