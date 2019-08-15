Літак, який летів у Крим, загорівся і сів серед поля: десятки постраждалих

Пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч із аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

Як повідомляє "Інтерфакс", на борту перебували 226 пасажирів і 7 членів екіпажу, двоє постраждали. Через 15 хвилин після вильоту, повітряне судно було змушене приземлитися прямо серед поля. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Що відомо:

Перший сигнал надійшов до оперативно-чергової зміну о 6:20 за місцевим часом.

При наборі висоти літак потрапив у зграю птахів. Один двигун через пошкодження заглох, другий втратив дві третини тяги.

На борту літака було шестеро дітей.

Всі пасажири оперативно евакуйовані після жорсткої посадки. Загиблих немає.

Постраждала 21 особа, із них троє – діти. У лікарню доставили чотирьох.

Паливо з літака не розлилося, пожежу вчасно загасили.

НП з літаком, що летів до Криму

Як з'ясувалося, у лайнера загорівся двигун через зіткнення з птахами.

НП з літаком, що летів до Криму

МНС Росії підтверджує інформацію про надзвичайну подію з літаком Москва - Сімферополь. Пасажирів евакуювали з аварійного борту.

За попередніми даними, пілот вирішив посадити пасажирський А321 у відкритому полі після серйозного збою в одному з двигунів. "Щось блиснуло, а потім запахло димом", – розповіли пасажири.

Пожежу вдалося приборкати. Діагнози потерпілих не важкі: в основному, це удари і струси.

Як стало відомо, літак посадив пілот із Єкатеринбурга Дамір Юсупов.

Пілот, який зумів врятувати життя людей

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