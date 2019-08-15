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Літак, який летів у Крим, загорівся і сів серед поля: десятки постраждалих

25.1т Читати матеріал російською

Пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч із аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

Як повідомляє "Інтерфакс", на борту перебували 226 пасажирів і 7 членів екіпажу, двоє постраждали. Через 15 хвилин після вильоту, повітряне судно було змушене приземлитися прямо серед поля. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Що відомо:

  • Перший сигнал надійшов до оперативно-чергової зміну о 6:20 за місцевим часом.

  • При наборі висоти літак потрапив у зграю птахів. Один двигун через пошкодження заглох, другий втратив дві третини тяги.

  • На борту літака було шестеро дітей.

  • Всі пасажири оперативно евакуйовані після жорсткої посадки. Загиблих немає.

  • Постраждала 21 особа, із них троє – діти. У лікарню доставили чотирьох.

  • Паливо з літака не розлилося, пожежу вчасно загасили.

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НП з літаком, що летів до Криму

НП з літаком, що летів до Криму

Літак, який летів у Крим, загорівся і сів серед поля: десятки постраждалих

Як з'ясувалося, у лайнера загорівся двигун через зіткнення з птахами.

НП з літаком, що летів до Криму

НП з літаком, що летів до Криму

МНС Росії підтверджує інформацію про надзвичайну подію з літаком Москва - Сімферополь. Пасажирів евакуювали з аварійного борту.

Літак, який летів у Крим, загорівся і сів серед поля: десятки постраждалих
Літак, який летів у Крим, загорівся і сів серед поля: десятки постраждалих
Літак, який летів у Крим, загорівся і сів серед поля: десятки постраждалих

За попередніми даними, пілот вирішив посадити пасажирський А321 у відкритому полі після серйозного збою в одному з двигунів. "Щось блиснуло, а потім запахло димом", – розповіли пасажири.

Пожежу вдалося приборкати. Діагнози потерпілих не важкі: в основному, це удари і струси.

Як стало відомо, літак посадив пілот із Єкатеринбурга Дамір Юсупов.

Пілот, який зумів врятувати життя людей

Пілот, який зумів врятувати життя людей

Літак, який летів у Крим, загорівся і сів серед поля: десятки постраждалих
Літак, який летів у Крим, загорівся і сів серед поля: десятки постраждалих
Літак, який летів у Крим, загорівся і сів серед поля: десятки постраждалих

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 12 серпня, винищувачі Великобританії перехопили військові літаки Росії біля своїх кордонів.

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Росія Москва
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
У всьому треба шукати позитив...не розбились, так ще і кукурудзи на полі в чемодани напхали
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ttt ta
ttt ta
"Аварийная посадка при взлете в Жуковском, [причина] - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы", - сказал Скуратов. Ранее источник ТАСС сообщил, что двигатель загорелся из-за попадания туда птицы. Собеседник заявил, что самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - добавил источник.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
ttt ta, кто верит в ТАСС,тот пи..рас.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Карма)))
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