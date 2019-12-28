На борту 200 осіб: у Росії збирається екстрено приземлитися літак

В аеропорту Єкатеринбурга (Росія) очікується аварійна посадка літака, який вилетів до Сімферополя.

Як пише "Комсомольська правда", льотчик ухвалив рішення повернутися до Єкатеринбурга через позаштатну ситуацію. І тепер кружляє, щоб максимально використати все паливо (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Посадка очікується в Кольцово. За попередніми даними, причиною повернення стало спрацьовування датчика технесправності.

В аеропорту Єкатеринбурга очікується аварійна посадка літака voi.com.ua

Як повідомляє E1.RU з посиланням на джерело, на борту перебувають 200 осіб.

Пілот кружляє, щоб максимально використати паливо "Комсомольська правда"

Як писав OBOZREVATEL, в Казахстані рано-вранці, 27 грудня, впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебували 100 осіб. Він впав у районі житлового сектору.

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