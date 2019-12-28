На борту 200 осіб: у Росії збирається екстрено приземлитися літак

В аеропорту Єкатеринбурга (Росія) очікується аварійна посадка літака, який вилетів до Сімферополя.
Як пише "Комсомольська правда", льотчик ухвалив рішення повернутися до Єкатеринбурга через позаштатну ситуацію. І тепер кружляє, щоб максимально використати все паливо (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).
Посадка очікується в Кольцово. За попередніми даними, причиною повернення стало спрацьовування датчика технесправності.
В аеропорту Єкатеринбурга очікується аварійна посадка літака
voi.com.ua
Як повідомляє E1.RU з посиланням на джерело, на борту перебувають 200 осіб.
Пілот кружляє, щоб максимально використати паливо
"Комсомольська правда"
Як писав OBOZREVATEL, в Казахстані рано-вранці, 27 грудня, впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебували 100 осіб. Він впав у районі житлового сектору.
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