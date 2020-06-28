На "Авіто" за 165 тисяч рублів вирішили продати пом'яту "сорочку Путіна". Фотофакт

На сайті з рекламними оголошеннями "Авіто" виставили на продаж пом'яту сорочку нібито президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляється на сайті, її вартість 165 тисяч рублів (за курсом НБУ, близько 63 тисяч гривень).

"Сорочка була забута у готелі Sheraton в Нижньому Новгороді, знайдена при прибиранні номера", – йдеться в оголошенні.

Автор зазначив, що річ не попрана, а він сам готовий віддати сорочку на експертизу за необхідності. Примітно, що вказано, з чим будуть порівнюватися результати, не було.

На фото ж видно, що продається звичайна на вигляд сорочка, до того ж дуже пом'ята.

На "Авіто" за 165 тисяч рублів вирішили продати пом'яту "сорочку Путіна" Скріншот

Пізніше автор оголошення розповів "Подъему" про походження речі, написали на Telegram-каналі видання. Знайомий чоловіка нібито "дуже нестандартним способом" виніс її з готелю після візиту Путіна.

"Сорочка взялася через знайомого в готелі. Зазвичай після того, як президент відвідує якийсь готель, спецпідрозділи обшукують номер і знаходять забуті речі. Але тут, мабуть, щось спрацювало не так. І сорочка виявилася у мого знайомого. Її жодного разу не прали. Вона була винесена з готелю дуже нестандартним способом, тому така пом'ята", – сказав він і припустив, що сорочку шили на замовлення.

"На ній є бірка. Це, схоже, ручний пошив, адже на бірці просто розпис", – додав автор оголошення.

За словами чоловіка, ціну він зменшувати не буде, раніше вона становила 180 тисяч рублів (за курсом НБУ, близько 69 тисяч гривень).

Пост журналістів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в аеропорту Пулково (Санкт-Петербург) в січні нібито почали продавати ікони із зображенням президента РФ Путіна.