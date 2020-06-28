На "Авіто" за 165 тисяч рублів вирішили продати пом'яту "сорочку Путіна". Фотофакт

На "Авіто" за 165 тисяч рублів вирішили продати пом'яту "сорочку Путіна".

На сайті з рекламними оголошеннями "Авіто" виставили на продаж пом'яту сорочку нібито президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляється на сайті, її вартість 165 тисяч рублів (за курсом НБУ, близько 63 тисяч гривень).

"Сорочка була забута у готелі Sheraton в Нижньому Новгороді, знайдена при прибиранні номера", – йдеться в оголошенні.

Автор зазначив, що річ не попрана, а він сам готовий віддати сорочку на експертизу за необхідності. Примітно, що вказано, з чим будуть порівнюватися результати, не було.

На фото ж видно, що продається звичайна на вигляд сорочка, до того ж дуже пом'ята.

На "Авіто" за 165 тисяч рублів вирішили продати пом'яту "сорочку Путіна" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в аеропорту Пулково (Санкт-Петербург) в січні нібито почали продавати ікони із зображенням президента РФ Путіна.