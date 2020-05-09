За три недели не вполне мирного сосуществования с коронавирусом, у меня накопились некоторые чувства, впечатления и отдельные мысли, которыми не могу не поделиться. Из всех чувств самое сильное - чувство благодарности. Тысячам людей, знакомым и не очень, которые волновались, сочувствовали, желали выздоровления и поддерживали. Низкий вам всем поклон, друзья и коллеги! Отдельно хочу поблагодарить Илону Соколову, которая фактически создала штаб поддержки и вытаскивания меня из болезни, моего фейсбучного френда Олега Парфентьева, вызвавшегося доставлять мне всякие нужные в больнице передачи, Ташу Соколову, Ольгу Пашкову, Нателлу Болтянскую, оказавших неоценимую помощь, и конечно, врачей, Наталью Борисовну и Камиллу Байматовну, двум хрупким девушкам, которые с упорством двух бульдозеров выковыривали из меня вирус. Особо хочу сказать о своей семье, о детях и близких людях, поддержку которых ощущал ежесекундно...

Это были чувства. Теперь о впечатлениях, которые касаются трех видов "наружи": медийной, онлайновой и реальной. Первые десять дней никаких впечатлений не было, поскольку сознание приобрело трехслойную структуру, базовая часть которой похожа на ту, что бывает в поездах дальнего следования с их бесконечным ритмом: "тук-тук-тук, тук-тук". Здесь полная ритмическая аналогия: "кашель-боль-боль, боль-боль" (в легких, разорванных вирусом в клочья, и в голове). На это наслаиваются какие-то ошметки статей, которые вроде бы надо писать, у них нет ни темы, ни сюжета, но они все равно крутятся в голове, как крылья ветряной мельницы. И поверх всего этого – реальность: пригоршни таблеток, уколы, капельница, кислород. Мир сжался до размеров больничной палаты, даже уже – до больничной койки - и нет тебе никакого дела ни до того, что в очередной раз сморозил Путин, какую мерзость выделил из себя Соловьев и прочие герои моих публикаций…

На десятый день меня перевели в общую палату и я стал просматривать новости. Ощутил себя в роли немого героя Мягкова из фильма "Гараж", который, будучи не в силах выразить словами свое возмущение от происходящего, прыгает на стол с плакатом: "Я вам покажу!". Не в силах дождаться выписки, решил поделиться некоторыми впечатлениями с больничной койки. Общее впечатление – коронавирус сработал на понижение уровня и хаотизацию общественного сознания и социальных практик почти во всех слоях российского общества.

Власть и ее обслуга окончательно перестали отбрасывать тень и отражаться в зеркале. Обсуждать радикальное самообнуление Путина, бои по переписке Соловьева, пьяные выходки Захаровой и очередной политический стриптиз "Собчак по вызову", возможно, имело бы смысл сразу, по горячим следам, а сейчас, по прошествии времени, они все слиплись в один грязный ком, в составных частях которого в данный момент уже нет желания разбираться.

Полагаю, что сейчас важнее понять, что происходит в головах некоторых представителей противников путинского режима, содержимое каковых голов постепенно становится неотличимым от содержимого голов путинской обслуги. И то, что там все с обратным знаком, большого значения не имеет. Приведу два конкретных примера.

Константин Боровой заявил, что "Немцова убили, чтобы расчистить дорогу Навальному". То, что Боровой – подлец и провокатор, стало окончательно ясно после того, как он вылил ведро грязи на убитого в ЦАР журналиста-расследователя Орхана Джемаля, который приехал с коллегами в ЦАР для съемок фильма о преступлениях пригожинской ЧВК Вагнера. Подлость подлостью, но какой-то особенной глупостью Константин Натанович, вроде бы, не отличался. Но вот это процитированное выше заявление превращает Борового в феерического дурака. Любой, кто хоть самую малость был знаком с расстановкой сил в протестном движении накануне убийства Бориса, прекрасно знает, что Немцов никаким конкурентом Навальному никогда не был. И самое главное, что Борис, будучи человеком умным и реалистичным, это прекрасно понимал и всегда сознательно уступал роль лидера Навальному, оставаясь при этом душой протеста, будучи абсолютно незаменимым в роли коммуникатора и производителя идей. На эти роли у Немцова конкурентов не было.

На выборах в Координационный совет оппозиции Навальный занял первое место, получив 43.723 голоса, Борис оказался на 16-м месте с 24.623 голосами. Немцов был моим другом, в отличие от Навального, к которому я отношусь весьма критично. Результаты голосования в КСО мне были неприятны, но они, увы, отражали реальный расклад в оппозиции. Попытки Борового спекулировать на памяти Немцова, чтобы лишний раз облить грязью Навального – это не только подлость – тут Боровой ничего нового о себе не сказал, но и изумительная глупость, что является новым штрихом к портрету Константина Натановича…

Еще одно избольничное впечатление – Аркадий Бабченко. Очень пафосный пост от 28.04.2020. Тут нельзя пересказывать, надо цитировать:

"Есть такие профессии, в которых составляющая социальной значимости перевешивает все остальное. Врач. Полицейский. Пожарный. Военный. Учитель. Журналист, кстати. Если ты идешь в эти профессии, то для тебя предопределяющим всю твою остальную жизнь становится слово "долг". Врачебный долг. Военный долг. Журналистский долг. Если где-то начинается война, революция, узурпация власти, пытки или диктатура, ты едешь в окопы, на баррикады, в тюрьмы и пишешь оттуда и погибаешь с этими людьми, с которыми ты сидишь в одном окопе, или получаешь тумаков и газу с теми, с кем ты на площади, или садишься в тюрьму, если так сложатся обстоятельства. Весь интернет полон фотографиями и историями врачей из Ломбардии, Уханя, Нью-Йорка, которые по несколько месяцев, не снимая масок, не вылезая из костюмов ОЗК, круглосуточно, по четырнадцать часов в сутки, спасают, спасают, спасают и спасают жизни. Помню сообщение о смерти китайского доктора, первым сообщившем о новом коронавирусе. Помню сообщение о смерти доктора в Ломбардии. Но не такова страна великой духовности и божественных скреп. "Люди после получения зарплаты стали массово увольняться. Бывшая медсестра больницы в Коммунарке записала видеообращение"

"В Александровской районной больнице Владимирской области сразу 12 медсестер написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат".

"Вслед за уральскими врачами массово увольняются медсестры центральных регионов"

"МНОГИЕ МЕДРАБОТНИКИ ГОВОРЯТ, ЧТО В СЛУЧАЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАРАЖЕННЫХ У НАС В РАЙОНЕ - ОНИ УВОЛЯТСЯ, так как защиты нет, а жизнь одна и жить хочется".

Какие прекрасные, замечательные люди. Не то, что эти проклятые гейропейцы на бездуховном западе.

Клятва Гиппократа, долг, честь, совесть, профессия - не, не слышали".

На момент публикации статьи Бабченко (28.04.2020) в "Списке памяти" российских врачей, погибших от коронавируса, было более 70 фамилий. Официальной статистики нет, "Список" составляют сами врачи. Сейчас в списке погибших российских врачей более 100 фамилий, заразившихся врачей более 2 тысяч. Случаи увольнения медработников в связи с нежеланием подвергать свою жизнь опасности есть и на Западе. Возможно, их меньше, чем в России, такой статистики нет. Оставим в стороне денежный вопрос, а именно, во сколько раз зарплата врача на Западе больше, чем у его российского коллеги. Хотя это тоже крайне важно. Главное то, что во многих российских больницах, где врачи сражаются с Covid-19, нет элементарных средств индивидуальной защиты. Сталин посылал людей на немецкие танки с одной винтовкой на троих. Путин бросает врачей на смертельный вирус без средств защиты…

Так получилось, что текст Бабченко я прочитал, лежа в больнице, где меня спасали от смертельной болезни врачи и медсестры. Обычная рядовая московская больница, куда меня привезли на Скорой помощи. Тут, правда, у всего медперсонала есть средства защиты, этим жирующая Москва выгодно отличается от регионов. Но даже при наличии этих скафандров, не пропускающих воздух, в которых медики плавятся от жары, гниют заживо в памперсах сутками, и все равно рискуют заразиться, их работу можно и нужно назвать подвигом…

Основной товар, который Аркадий Бабченко продает своей аудитории – это идея, что с момента его отъезда в России не осталось ни одного нормального человека, и все оставшиеся до единого заслуживают смерти и/или позора и презрения. Это не преувеличение. С 21.02.2017, вот прямо конкретно с этой даты, в России остались одни ватники, колорады и имперцы, смерть каждого из которых Бабченко встречает ликованием. Речь не только о тех, кто публично поддерживал оккупацию Крыма и войну против Украины. Радостный клич "гори-гори ясно!" был издан в связи с мучительной гибелью десятков детей на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово.

То, что Боровой бездарен и глуп, а Бабченко, несомненно, талантлив и умен, не имеет ни малейшего значения. Оба скатились в ту зловонную яму, на дне которой давно ползают всевозможные соловьевы, киселевы, захаровы, а также примкнувшая к ним Ксения Собчак. Правильный политический выбор: "за Путина или против" - несомненно, крайне важный индикатор оценки человека. Но не единственный. О запутинцах речи нет – это люди либо крайне ограниченные, либо безгранично подлые. Но и среди противников Путина есть достаточное количество людей, лишенных ума и совести. Коронавирус просто способствовал углублению глупости и подлости в этих людях, просветил каждого, как рентгеном. В отличие от соловьевых-киселевых, которые никого не могут обмануть, эти являются "болотными огоньками" оппозиции, ложными маяками, способными завести людей, не приемлющих путинский режим, в болото глупости, пошлости и бессердечия.

Это были некоторые чувства и впечатления в период моего не вполне мирного сосуществования с короновирусом. Помимо этого, у меня возникли некоторые мысли в связи с конспирологическими теориями возникновения Covid-19, в которых странным образом совпали самые дикие путинские мракобесы и высоколобые либеральные интеллектуалы от оппозиции. Хотелось бы также поделиться своими размышлениями по поводу многочисленных публикаций о ковидопанике, в которых утверждается, что паника страшнее вируса. Но об этом в следующих избольничных статьях…