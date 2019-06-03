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"Можуть потиснути руки": стала відома можлива дата зустрічі Зеленського і Путіна

3.2тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський і його російський колега Володимир Путін можуть зустрітися і обмінятися рукостисканням 21 червня в Мінську, повідомляє телеграм-канал Незигарь.

Повідомляється, що в цей день на національному стадіоні "Динамо" в Мінську пройде відкриття міжнародних змагань серед атлетів "Європейські ігри-2019". У заході візьме участь все вище керівництво Росії. Запрошення відвідати церемонію відкриття ігор направлені лідерам всіх країн Європи, в тому числі і України.

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Что вы потеряли с приходом Зе? Вам что, хуже жить стало?

"Зеленський з Путіним можуть зустрітися в Мінську і обмінятися рукостисканням. Запрошення відвідати Європейські ігри направлено всім, в тому числі і Україні. Буде все вище керівництво Росії. Перед початком церемонії відбудеться засідання Вищої державної ради Союзної держави", — стверджується в повідомленні.

скрін-шот

скрін-шот

Європейські ігри, або Европіада — регіональні міжнародні комплексні спортивні змагання серед атлетів Європи. Вони проходять раз на чотири роки під управлінням Європейських олімпійських комітетів. З 21 червня по 30 червня Ігри пройдуть в Білорусі.

Офіційного підтвердження про відвідування заходу від Володимира Зеленського та Володимира Путіна поки не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "не можна грати з шулером!" Зеленського попередили про небезпеку від Путіна.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїУкраїна
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Что бы обменятся рукопожатием с Путиным, зеленскому сначала надо убрать костлявую руку бендеры со своих яиц.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Maxonin Igor, Бендеры - город в Приднестровье, неуч.
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леня зе
леня зе
а может и не может🤮🤮
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Млять ,нашли коллегу
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