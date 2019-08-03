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"Можна спалити?" Дочка Пєскова раптово збунтувалася проти Путіна

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Дочка помічника президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета засудила дії влади через катастрофічну ситуацію з лісовими пожежами в Сибіру.

Своєю позицією поділилася вона в блозі для "Эхо Москвы".

"Коли в Парижі загорівся Нотр-Дам, тільки самий ледачий не встиг викласти фото себе на тлі "міста вогнів" або ж просто пост із вигуками і співчуттями. Коли в найбільшій за площею країні світу загорівся лісзнадобилося кілька тижнів для того, щоб громадськість звернула на це увагу", – написала дівчина.

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Дочка Пєскова збунтувалася проти Путіна

Дочка Пєскова збунтувалася проти Путіна

Пєскова обурилася, чому для того, щоб влада побачила, що знищуються природні багатства і задихаються люди, росіянам треба просити один одного поширювати інформацію в соціальних мережах і підписувати петиції.

"По-моєму, будь-якій нормальній людині ясно, що якщо горитьтреба вжити хоч якихось заходів, а не витрачати час на марні міркування і тривалі узгодження. Навіщо тоді пропонувати Греції допомогу в гасінні пожеж? А, так, в Росії ж всього достатньо, половину і спалити можна", – висловилася вона.

Володимир Путін

Володимир Путін

Politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Стало відомо, що в російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

  • У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

  • У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

  • Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

  • До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Китайцы не простят русским за эти пожары в Сибири(как,считаетКНР-это ихняя територия)..Ведь,сколько миллионов га сожжено..И,сколько китайцы бабла заработали бы за экспорт этой древиссины?!Вот,умом россия не понять..Не получаеться!
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
3 миллиона ??? ...((( хотя бы шесть - восемь ....
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Дальновидный Наполеон заранее отомстил российской власти за население охваченной пожарами Сибири - сжёг Москву в 1812 году.
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