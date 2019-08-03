"Можна спалити?" Дочка Пєскова раптово збунтувалася проти Путіна

Дочка помічника президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета засудила дії влади через катастрофічну ситуацію з лісовими пожежами в Сибіру.

Своєю позицією поділилася вона в блозі для "Эхо Москвы".

"Коли в Парижі загорівся Нотр-Дам, тільки самий ледачий не встиг викласти фото себе на тлі "міста вогнів" або ж просто пост із вигуками і співчуттями. Коли в найбільшій за площею країні світу загорівся ліс – знадобилося кілька тижнів для того, щоб громадськість звернула на це увагу", – написала дівчина.

Дочка Пєскова збунтувалася проти Путіна

Пєскова обурилася, чому для того, щоб влада побачила, що знищуються природні багатства і задихаються люди, росіянам треба просити один одного поширювати інформацію в соціальних мережах і підписувати петиції.

"По-моєму, будь-якій нормальній людині ясно, що якщо горить – треба вжити хоч якихось заходів, а не витрачати час на марні міркування і тривалі узгодження. Навіщо тоді пропонувати Греції допомогу в гасінні пожеж? А, так, в Росії ж всього достатньо, половину і спалити можна", – висловилася вона.

Володимир Путін Politeka.net

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Стало відомо, що в російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

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