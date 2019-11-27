"Можна й на менший термін!" У РФ звернулися до США з важливим проханням

У Міністерстві закордонних справ Росії попросили США провести переговори про продовження дії двостороннього Договору про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) на термін менше, ніж 5 років.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. За його словами, Росія запропонувала Вашингтону продовжити договір СНО на 5 років, але "якщо це неприйнятно, то можна і на менший термін".

Як раніше повідомляла російська сторона, МЗС сподівається, що США, які досі не демонстрували в цьому зацікавленість, все-таки почнуть обговорювати з РФ можливе продовження документа.

РФ просить США продовжити Договір про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь sides.su

Договір СНО між Америкою і Росією було підписано в 2010 році на десять років з можливістю продовження ще на п'ять. У 2018 році російська і американська сторони відзвітували про вихід на заявлені в СНО-3 граничні показники. Згодом Москва звинуватила США в тому, що американці не розпочали реальне скорочення ядерних арсеналів, але переобладнали частину пускових установок балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників під неядерну "начинку".

Як писав OBOZREVATEL, існує два сценарії сутички Росії з США, перший із яких передбачає масовану атаку американців з використанням всіх можливих засобів, а також ядерної зброї.

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