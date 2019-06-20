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"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання

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У четвер, 20 червня, під час "Прямої лінії" з президентом Росії Вадимир Путіним на екрані спливали незручні питання.

Багато з них залишилися без відповіді, і нагадували риторичні, наприклад: "Коли скасують призов до армії?", "Увесь день Трамп і Україна, коли про своє говорити будете?"

Росіяни запитували у кремлівського лідера, чи не збирається він покинути свій пост, що буде в країні, коли закінчаться нафта і газ.

Крім того, були й прямі прохання про гроші: "Володимире Володимировичу, можете позичити 350 тисяч?"

"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання
"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання
"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання
"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання
"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання
"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання
"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання
"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання
"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання

Також главі РПЦ запропонували провести аналогічну лінію: "Не можна переривати зв'язок із народом. Раджу й патріарху Кирилу провести "пряму лінію".

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"Ви тільки подивіться, нарешті пішли зовсім пекельні теми: пропонується патріарху Кирилу теж проводити свою "пряму лінію". Взагалі не здивуємося, якщо сам Кирил і написав одну за одною смски про себе в ефір", — прокоментували користувачі.

На моніторах також звернули увагу на кількість незадоволених ефіром: 28 тис. дизлайків і тільки 2,5 тис. лайків.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії організаторів "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним підловили на постановочних питаннях.

Так, кореспонденти, які 20 червня нібито спонтанно приїхали в лікарню, щоб поставити своє запитання, обмовилися, що вже раніше бували там.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Krass Марк
Krass Марк
Что можно спрашивать у недоГитлера
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Вижу ,что еще не у всех в вяликой путинизм мозга. Особенно хорошо:""Целый день Трамп и Украина, когда о своем говорить будете?"
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Денисенко Игорь, похоже, что холодильник начинает побеждать россиян
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Вакула Кузнец, "На мониторах также обратили внимание на количество недовольныхэфиром: 28 тыс. дизлайков и только 2,5 тыс. лайков." - похоже лапти начинают о чем то догадываться
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hunt andres
hunt andres
Вряд ли аналогичные вопросы прошли на украине
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
hunt andres, Ану быстро иди лайки накручивай своему царю, холоп, бездельник
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