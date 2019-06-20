"Можете позичити 350 тисяч?" Путіну поставили незручні запитання

У четвер, 20 червня, під час "Прямої лінії" з президентом Росії Вадимир Путіним на екрані спливали незручні питання.

Багато з них залишилися без відповіді, і нагадували риторичні, наприклад: "Коли скасують призов до армії?", "Увесь день Трамп і Україна, коли про своє говорити будете?"

Росіяни запитували у кремлівського лідера, чи не збирається він покинути свій пост, що буде в країні, коли закінчаться нафта і газ.

Крім того, були й прямі прохання про гроші: "Володимире Володимировичу, можете позичити 350 тисяч?"

Також главі РПЦ запропонували провести аналогічну лінію: "Не можна переривати зв'язок із народом. Раджу й патріарху Кирилу провести "пряму лінію".

"Ви тільки подивіться, нарешті пішли зовсім пекельні теми: пропонується патріарху Кирилу теж проводити свою "пряму лінію". Взагалі не здивуємося, якщо сам Кирил і написав одну за одною смски про себе в ефір", — прокоментували користувачі.

На моніторах також звернули увагу на кількість незадоволених ефіром: 28 тис. дизлайків і тільки 2,5 тис. лайків.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії організаторів "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним підловили на постановочних питаннях.

Так, кореспонденти, які 20 червня нібито спонтанно приїхали в лікарню, щоб поставити своє запитання, обмовилися, що вже раніше бували там.

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