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31 березня • оновлено в 19:43
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"Можемо повторити!" Путіну пригадали цинічну промову

6.7т
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Колишній радник президента РФ, економіст Андрій Ілларіонов розкритикував главу Росії Володимира Путіна за фразу "Можемо повторити", сказану щодо Другої світової війни.

Про скандальну промову Путіна старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні згадав в інтерв'ю "Гордону".

Він заявив, що "побєдобісся" – дуже точна характеристика того, що відбувається в Росії.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Наведу лише один приклад із тисяч відомих. Це інтерв'ю, яке пану Ванденку дав пан Путін із приводу війни. Інтерв'ю було дано, може, місяць або півтора місяці тому, так звані консерви, але тільки зараз опубліковано. Відповідаючи на запитання кореспондента, Путін каже буквально наступне. Спробую процитувати близько до тексту. Він каже: "Ось у нас була така трагедія, була така війна... у нас загинули 27 мільйонів. Знаєте, яка наша відповідь? Можемо повторити", – згадав Ілларіонов.

Він зазначив, що тут "навіть якихось коментарів не потрібно давати". "Навіть не хочеться нічого говорити. Це просто рівень. Ці люди навіть не усвідомлюють або й усвідомлюють... що вони хочуть, що бажають повторити", – заявив російський економіст.

Андрій Ілларіонов

Андрій Ілларіонов

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше вийшла десята частина інтерв'ю Володимира Путіна ТАСС, присвячена темі Другої світової війни. У ній президент РФ пояснив своє розуміння популярного в Росії гасла "Можемо повторити".

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російська воєнна загроза Друга світова війна
Особи
Андрій Ілларіонов Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
скандали війна Новини Росії політика
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Две шавки паРРашные уже виляют жЁппами ниже!))) Шакалы - Шер-хан вас не слышит! Он "ушел на север"! И там все переждет! На Валдае ваш сcаный фюрер!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вырвано из контекста. Звучало так: "Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, - отметил президент. - Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату". "И ЕCЛИ КТО-ТО ПОСМЕЕТ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ, МЫ ПОВТОРИМ"
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5
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Korolev Vlad, Тебе виднее)))
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Захаров Дмитрий, силов у пукистанского кащеюшки не хватит, переоценил он свою силушку
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