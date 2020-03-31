Колишній радник президента РФ, економіст Андрій Ілларіонов розкритикував главу Росії Володимира Путіна за фразу "Можемо повторити", сказану щодо Другої світової війни.

Про скандальну промову Путіна старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні згадав в інтерв'ю "Гордону".

Він заявив, що "побєдобісся" – дуже точна характеристика того, що відбувається в Росії.

Володимир Путін

"Наведу лише один приклад із тисяч відомих. Це інтерв'ю, яке пану Ванденку дав пан Путін із приводу війни. Інтерв'ю було дано, може, місяць або півтора місяці тому, так звані консерви, але тільки зараз опубліковано. Відповідаючи на запитання кореспондента, Путін каже буквально наступне. Спробую процитувати близько до тексту. Він каже: "Ось у нас була така трагедія, була така війна... у нас загинули 27 мільйонів. Знаєте, яка наша відповідь? Можемо повторити", – згадав Ілларіонов.

Він зазначив, що тут "навіть якихось коментарів не потрібно давати". "Навіть не хочеться нічого говорити. Це просто рівень. Ці люди навіть не усвідомлюють або й усвідомлюють... що вони хочуть, що бажають повторити", – заявив російський економіст.

Андрій Ілларіонов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше вийшла десята частина інтерв'ю Володимира Путіна ТАСС, присвячена темі Другої світової війни. У ній президент РФ пояснив своє розуміння популярного в Росії гасла "Можемо повторити".

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