Моторошні наслідки вибухів арсеналу в Росії показали на відео

У мережі показали наслідки вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю, що в Росії, які відбулися 5 серпня.

На кадрах помітна випалена територія і клуби диму. Відео було опубліковано на каналі 360.tv.ru в Telegram. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

На відео, знятому з висоти помітно, як величезну територію затягнуло чорним димом.

"Зруйновані будинки, паруюча земля, пориті воронками вулиці і городи. Так тепер виглядає селище Кам'янка, – оно розташоване ближче всіх до підірвав арсеналу. Вибухи на складах не вщухали всю ніч", – повідомляє канал Baza з місця події.

Вибухи в Ачинськ

Вибухи в Ачинськ

Вибухи в Ачинськ

Вибухи в Ачинськ

Вибухи в Ачинськ

Вибухи в Ачинськ

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Ачинського району Краснодарського краю (Росія) забили на сполох через вибухи на території військової частини в селищі Кам'янка. Вони почали масово тікати.

Тим часом, через вибухи, які нагадали очевидцям ядерну катастрофу, в мережі присоромили російська влада.

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