Тут сейчас разворачивается глобальная тема, которую именно нам можно смотреть с удовольствием. Дело в том, что уже столько лет подряд масса экспертов, кстати в РФ – тоже, говорили о сильно переоцененной нефти. Они просто на пальцах раскладывали ситуацию, показывая, что текущая, относительно высокая цена напоминает давление между плитами земной коры.

Причем, с 2016 года сами нефтедобывающие страны поняли, что дело пахнет керосином и высокооктановыми сортами бензина, потому и стали сокращать добычу. Об этом мы писали не раз и это же вещали очень многие вменяемые специалисты. Понятно, что ОПЕК все это не комментировала, потому что если цена совсем упадет, "то мы жы ж где жы ж". Но их как раз можно понять. Просто молчи и качай, качай и молчи, только вот в Москве так не привыкли делать.

В самом деле, выходит на телемарафон условный мистер "ПЦ" и говорит: "Люди, короче говоря, ни сегодня – завтра, нефть рухнет. То, что она рухнет – не вопрос, вопрос в том – когда. И вот у меня есть план, что мы тогда будем делать". Но в таком случае надо рассказывать что-то вменяемое, мол – будем продавать что-то другое, сделаем его и оно будет летать, потому что датчики там прикрутили как надо, болты правильные затянули и космонавты не посверлили дырки в корпусе".

Причем, оно настолько замечательное и востребованное, что за этим очередь стоит. Если совсем нет фантазии и надежды на то, что это стадо, которое он 20 лет гонял по болоту, ничего путного произвести не может, то тогда надо было хоть обнадежить и сказать: "Суровые годы настанут и мы будем есть Г, но я знаю, где его много и даже обо всем договорился с Якутией".

Но нет. Сам Путин и его холуи постоянно рассказывают о том, что в следующем году будем продавать еще больше и вообще все будет "более лучше", а когда его спрашивали о том, кто вот это все дополнительное, что он обещает, будет покупать, так он отвечает: "Ой, не делайте мне нервы, у меня все посчитано". Кстати, это же не только нефти касалось, но и газа. Буквально сегодня, видимо в режиме "положительная новость", сообщается о том, что проложены 240 км газопровода "Балканский поток". Наверное, это должно убедить кого-то в том, что "все хорошо, все хо-ро-шо!".

А ведь эта красота может закончиться в режиме сдвига тектонических плит. Допустим, в какой-то стране, которая по непонятным причинам покупает сверх дорогой газпромовский газ из трубы, когда дешевого газа как грязи, пришло к власти новое правительство, которое отказалось брать откат. И на том – все. Мало того, что пошлют Москву нюхать свои газы самостоятельно, так еще запечатают газопровод и пересадят всех тех, кто подписал бумаги на это дело.

И вот случилась промашка ужасная. И дело даже не в том, что Путин пообещал залить Европу своей нефтью, и даже не в том, что саудиты тоже решили залить ее так, что Москве и лить-то некуда оказалось, а в том, что наконец прилетело все то, что ОПЕК сдерживала с 2016 года. И вот теперь – нет смысла делать вид, что нефтяные бароны решают какие-то умные вопросы "за жысть", а волнует их всего один вопрос – нет сбыта. С ним были огромные проблемы еще до путинского фокуса, ну а когда тот стал валять Ваньку, то вся игра была смыта в унитаз. И вот что теперь об этой ситуации говорит российская пресса, правда – пересказывая заявления из ОПЕК.

Но прежде чем мы обратимся к цитатам, как раз и напомним россиянам о том, что они так же хорошо забыли. Вместе с упомянутыми выше фильмами, а именно:

Если бы они записывали за фюрером все то, что он им нес об "энергетической сверхдержаве", о растущем спросе, о перспективах "наращивания", "увеличения" и прочего, то вот эти цитаты были бы очень кстати. Возможно, они бы вызвали сожаление о том, что они вынули свой мозг только для того, чтобы деду было место, куда справлять нужду.

"В 2020 году прогноз роста мирового спроса на нефть ухудшен на 6,9 млн баррелей в сутки, до самого сильного в истории падения – около 6,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что сокращение спроса во втором квартале составит около 12 млн баррелей в сутки, а в апреле будет наблюдаться усиление сокращения – примерно до 20 млн баррелей в сутки…

В 2020 году поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, сократятся на 1,5 млн баррелей в сутки, что на 3,26 млн баррелей ниже предыдущего прогноза. Последствия COVID-19, вызвавшего глобальный экономический спад и обвал спроса на нефть, также приведут к перебоям в поставках. Падение цен на нефть заставило компании сократить капитальные расходы до самого низкого уровня за последние 13 лет".

Теперь Путин делает ртом как рыба, а его холуи рассказывают о том, что этого никто не мог предвидеть. В общем они правы, если этими "никто" считать Путина, Сечина и еще несколько человек. А вот если бы записывали за Путиным и сравнили его недавние речи с вот этим, то очень многое встало бы на место. И тогда, можно было бы вспомнить эпические слова Чебурашки, которые в полной мере относятся к РФ: "Мы строили-строили, и наконец – построили!".