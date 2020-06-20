Москву накрила потужна злива: дороги затопило. Фото і відео
У Москві через сильну зливу затопило проїжджу частину кількох вулиць.
Як повідомив у Twitter Центр організації дорожнього руху уряду Москви, рух транспорту в підтоплених районах перекрито або сильно ускладнено (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, затоплено Варшавське шосе. Найсміливіші водії намагаються проїхати "вбрід". Ті, кому менше пощастило, чекають, коли рівень води спаде.
Також рух зупинено на вулиці Подільських Курсантів, в Востряковському і Булатніковському проїздах.
Найбільше від рясних опадів постраждав південь Москви.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня в центрі Києва пройшла сильна злива. В результаті негоди вулиці перетворилися на річки.