"Росіяни розлючені": чим загрожують Путіну протести

27 липня в Москві пройшли масові протести проти відмови в реєстрації на вибори до Московської міської Думи опозиційних кандидатів.

У результаті жорсткого силового придушення протесту проведено рекордну кількість арештів – близько 1300, десятки людей були травмовані.

В Україні ці події викликали ряд запитань. Перш за все, чому москвичі, які спостерігали за подіями з боку, не приєднувалися до протестуючих? Чому в цей день президент РФ Путін вирішив виїхати зі столиці і зануритися на дно Фінської затоки?

Своєю думкою з цього приводу з OBOZREVATEL поділився російський журналіст, один із співзасновників Об'єднаного громадянського фронту, один з лідерів руху "Солідарність" Олександр Риклін.

– На відео затримань одна річ здивувала українців. Москвичі просто знімали те, що відбувається на телефон і чомусь не приєднувалися до протестуючих. Чому?

– По-перше, не можна стверджувати, що вони не приєднувалися і не були точно такими самими учасниками демонстрації. По-друге, потрібно розуміти: одна справа, коли ви йдете на такий захід і ризикуєте просто кількома добами адміністративного арешту, і зовсім інша справа, якщо ви раптом за когось заступилися.

Жінка в інвалідному кріслі під час акції протесту в Москві 27 липня Twitter Іван Краснов

Що значить заступитися? Це означає, що ви повинні фізично атакувати співробітника поліції. Сьогодні в Росії це означає негайне кримінальне переслідування. Ми знаємо масу подібних випадків, досить згадати Болотну площу.

Проте, я вважаю, що часи, коли ненасильницький опір владі стане себе проявляти – я зараз не хочу розшифровувати цього формулювання, але воно, безсумнівно, існує – ці часи не за горами.

В суботу я був в центрі, я бачив, як поводила себе молодь, я бачив її настрій, і я розумію, що подальша ескалація просто неминуча. Якщо вже влада взяла такий курс, значить, так тому і бути.

– Ескалація буде з обох сторін? Влада посилюватиме репресії, народ – посилюватиме опір?

– Звісно. Вони хотіли залякати, але тільки розлютили їх. Вони викликали лють у величезній кількості людей. Я бачив в натовпі молодих хлопців, які говорили: "Гаразд, зараз літо, а ось на початку вересня всі наші зберуться, тоді подивимося, що буде". І це правда.

Дійсно, Москва, літо. Тут, по суті, нікого немає. У всіх канікули. Але до 25 серпня всі повернуться. І ось тоді подивимося.

– Путін в цей день занурився в батискафі на дно Фінської затоки. Це збіг? Або президент Росії передбачав подібний розвиток подій і просто вирішив бути трохи подалі від епіцентру?

– А він виринув?

– Здається, так.

– Це навряд чи було заплановано заздалегідь. Дійсно, таке безглуздий смішний збіг. Звичайно, всі над цим посміялися. Я б не шукав тут якихось потужних узагальнень.

Те, що він виїхав з Москви в цей день – це більш-менш очевидно. Це зняло з нього необхідність хоч якимось чином відреагувати і прокоментувати. Він же все-таки видавив з себе якісь кілька фраз. Втім, я не виключаю, що Путін в будь-якому випадку промовчав би, а прес-секретарі пояснювали б, що це не рівень президента, що це регіональний рівень, це Москва нехай розбирається. А ми тут до чого?

– Як ви думаєте, Путіна могли налякати ці події?

– Я не хочу залазити в цю голову, я не розумію, що там відбувається. Може, його вже нічого не лякає, а може, він уже від тролейбусів сахається.

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