Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Росіяни розлючені": чим загрожують Путіну протести

1.3т Читати матеріал російською

27 липня в Москві пройшли масові протести проти відмови в реєстрації на вибори до Московської міської Думи опозиційних кандидатів.

У результаті жорсткого силового придушення протесту проведено рекордну кількість арештів – близько 1300, десятки людей були травмовані.

В Україні ці події викликали ряд запитань. Перш за все, чому москвичі, які спостерігали за подіями з боку, не приєднувалися до протестуючих? Чому в цей день президент РФ Путін вирішив виїхати зі столиці і зануритися на дно Фінської затоки?

Своєю думкою з цього приводу з OBOZREVATEL поділився російський журналіст, один із співзасновників Об'єднаного громадянського фронту, один з лідерів руху "Солідарність" Олександр Риклін.

На відео затримань одна річ здивувала українців. Москвичі просто знімали те, що відбувається на телефон і чомусь не приєднувалися до протестуючих. Чому?

– По-перше, не можна стверджувати, що вони не приєднувалися і не були точно такими самими учасниками демонстрації. По-друге, потрібно розуміти: одна справа, коли ви йдете на такий захід і ризикуєте просто кількома добами адміністративного арешту, і зовсім інша справа, якщо ви раптом за когось заступилися.

Жінка в інвалідному кріслі під час акції протесту в Москві 27 липня

Жінка в інвалідному кріслі під час акції протесту в Москві 27 липня

Twitter Іван Краснов

Що значить заступитися? Це означає, що ви повинні фізично атакувати співробітника поліції. Сьогодні в Росії це означає негайне кримінальне переслідування. Ми знаємо масу подібних випадків, досить згадати Болотну площу.

Проте, я вважаю, що часи, коли ненасильницький опір владі стане себе проявляти – я зараз не хочу розшифровувати цього формулювання, але воно, безсумнівно, існує – ці часи не за горами.

Новини
Прозріли? ПАРЄ розгромила Росію за жорстоку бійню в Москві

В суботу я був в центрі, я бачив, як поводила себе молодь, я бачив її настрій, і я розумію, що подальша ескалація просто неминуча. Якщо вже влада взяла такий курс, значить, так тому і бути.

Ескалація буде з обох сторін? Влада посилюватиме репресії, народ – посилюватиме опір?

– Звісно. Вони хотіли залякати, але тільки розлютили їх. Вони викликали лють у величезній кількості людей. Я бачив в натовпі молодих хлопців, які говорили: "Гаразд, зараз літо, а ось на початку вересня всі наші зберуться, тоді подивимося, що буде". І це правда.

Новини
Голій перерізали горло: в Москві жорстоко розправилися з блогершою

Дійсно, Москва, літо. Тут, по суті, нікого немає. У всіх канікули. Але до 25 серпня всі повернуться. І ось тоді подивимося.

Путін в цей день занурився в батискафі на дно Фінської затоки. Це збіг? Або президент Росії передбачав подібний розвиток подій і просто вирішив бути трохи подалі від епіцентру?

– А він виринув?

Здається, так.

– Це навряд чи було заплановано заздалегідь. Дійсно, таке безглуздий смішний збіг. Звичайно, всі над цим посміялися. Я б не шукав тут якихось потужних узагальнень.

Новини
"Співають поліцаям путінський гімн!" Муждабаєв їдко висміяв протести в Москві

Те, що він виїхав з Москви в цей день – це більш-менш очевидно. Це зняло з нього необхідність хоч якимось чином відреагувати і прокоментувати. Він же все-таки видавив з себе якісь кілька фраз. Втім, я не виключаю, що Путін в будь-якому випадку промовчав би, а прес-секретарі пояснювали б, що це не рівень президента, що це регіональний рівень, це Москва нехай розбирається. А ми тут до чого?

Як ви думаєте, Путіна могли налякати ці події?

– Я не хочу залазити в цю голову, я не розумію, що там відбувається. Може, його вже нічого не лякає, а може, він уже від тролейбусів сахається.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Олександр Риклін Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Питон Каа
Питон Каа
Говорят, что Навальный распространил информацию о том, что всем задержанным на несанкционированном митинге ЕСПЧ присудит по 10 000 долларов. Вот только по своей молодости они не знают, что Россия не исполняет решения иностранных судов если они расходятся с российским законодательством. А вот проблемы с учебой и трудоустройством у этой молодежи будут. Приводы в полицию работодателей не вдохновляют.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel