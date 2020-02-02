Москва за $3,2 млн закупила систему розпізнавання облич: як стежитимуть

У Москві мерія за 3,2 мільйона доларів закупила технологію, яку збираються використовувати для стеження за громадянами.

Зокрема, уряд російської столиці придбав алгоритм, який на льоту розпізнає обличчя людей. Його планують використовувати в своїх системах відеоспостереження, пише Forbes.

Йдеться про програму FindFace, розробленому компанією NTechLab, яка раніше дозволяла практично безпомилково знайти аккаунт людини в соцмережах за фото.

Додаток FindFace моментально розпізнає обличчя людей

Генеральний директор компанії Олексій Мінін заявив, що FindFace є наймасштабнішим у світі проектом із розпізнавання облич у реальному часі. За його словами, алгоритм дозволяє моментально виявити обличчя злочинця з натовпу, якщо воно вже є в базі даних. Поки схожу технологію використовує тільки лондонська поліція, покладаючись на сервіс японської компанії NEC.

"Наша ж працює набагато швидше аналогів: розпізнавання облич із відеопотоку тисячі камер відбувається в реальному часі. Основна особливість проєкту – штучний інтелект, який не вимагає тренування. Він використовує дуже точні нейронні мережі, щоб визначати схожість", – сказав Мінін.

Характерно, що використання такого алгоритму піднімає багато питань: просто працюючи, система постійно сканує обличчя людей без їхнього відома. А це, як відомо, може бути порушенням права на недоторканність приватного життя.

Водночас, за даними видання, таку російську технологію можуть почати використовувати також в Америці: її нібито вже високо оцінили в Національному інституті стандартів і технологій США, а NTechLab активно співпрацює з компанією Genetec, що надає системи спостереження для американського уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році мерія Москви (Росія) взялася за цифровізацію міста шляхом впровадження "розумних" камер із системою розпізнавання облич.

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