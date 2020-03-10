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10 березня • оновлено в 19:55
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

Москва все поломала, еще и других дураками выставила

14.2т
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Ситуацию на рынке нефти, практически все мировые СМИ называют ценовой войной, которая развернулась между РФ и Саудовской Аравией и это очень похоже на то, какими заявлениями обмениваются представители этих стран и какие мероприятия анонсируются уже начиная с апреля месяца, когда закончатся ограничительные договоренности ОПЕК+.

Однако и россияне, и саудиты, постоянно подчеркивают, что на самом деле никакой войны нет, а есть возврат к рыночным механизмам формирования цены нефти и объемов ее продажи. И сомнений в этих словах не возникает. На самом деле, сейчас происходит демонтаж антирыночной и позорной картельной сделки ОПЕК+. Но если смотреть на события шире и вспомнить все то, что было сказано обеими сторонами за последние 4 года, то ситуация уже выглядит совершенно иначе.

Ведь сейчас произносятся бодрые речи о рыночных инструментах так же уверенно, как до этого, те же лица уверенно говорили о необходимости регулирования цен на нефть, ввиду возможности их обрушения до неприемлемого уровня. И получается, что спикеры – одни и те же, говорят они о цене нефти, но в первом случае подробно рассказывается о том, что регулирование цен крайне необходимо и неизбежно, а во втором, что рынок сам должен формировать цену нефти и объемы ее продаж.

Описанная выше ситуация, абсолютно легко вписывается в условие простейшей логической задачи, которые студенты первого курса любого вуза, решают на курсе философии. Вопрос задачи всегда один – оценить истинность или ложность предложенного суждения и если одна часть суждения противоречит другой, то это признак ложности суждения в первой, второй или обеих частях.

Проще говоря, вот эти джентльмены, которые сейчас увлеченно рассказывают о рынке, а раньше – говорили о регулировании цен, врут либо сейчас, либо врали ранее. И судя по тому, что сейчас они хором говорят о возврате к рыночным механизмам ценообразования нефти, то можно смело утверждать о том, что врали они, когда взялись (с подачи Москвы) регулировать цены.

Оказывается, что в тот самый момент они понимали, что уходят от общепринятых правил формирования цены и действуют таким образом, что во многих странах эти действия попадают под определения конкретных правонарушений и даже преступлений.

Рассказы россиян о том, что они хотели наказать сланцевиков из США не выдерживает никакой критике, поскольку что бы ты ни хотел сделать в таком ракурсе, ты мгновенно цепляешь интересы крупнейших продавцов нефти и в первую очередь – Саудовской Аравии, которая твердо стояла на позиции самоограничения. И не понимать того, что путинский маневр с нефтью, будет прежде всего направлен против саудитов, может только тип, у которого уже совсем плохо с мозгами.

В любом случае, дело уже сделано и назад не отмотаешь, хотя россияне уже делают подобные попытки. В этой связи, российские СМИ цитируют заявление кабмина РФ, со ссылкой на слова министра топлива и энергетики Новака:

"Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка".

Вот так! Москва действует как всегда. Мало того, что сама все поломала, еще и Саудитов дураками выставила. Нам бы этого не знать. Украина по этим граблям ходила столько, что об этом можно писать натуральные трактаты. Саудиты откровенно были в растерянности от того, что выкинули их “партнеры”, но очень быстро пришли в себя.

Более того, некто Силуанов и Орешкин, ответственные товарищи российского кабмина, в своих интервью пояснили, что Саудовской Аравии нужна нефть по $80, а РФ может спокойно пережить ценовую яму на своих резервах. Более того, последний даже назвал Аравию "слабым звеном" на рынке, как бы говоря о том, кто должен пострадать больше всех и возможно – покинуть рынок.

Так что изначальную версию о том, что ход был против американского сланца, сами же российские чиновники и слили в унитаз. Но как можно понять, это в Москве считают в порядке вещей и не видят никакой конкретной направленности собственных действий.

Однако в Аравии эту подачу приняли. Агентство "Аль-Арабия" разместила две свежих статьи, которые можно считать ответом на демарши Москвы. Причем, первый материал описывает собственные действия, а второй – дает небольшой анализ возможностей РФ, в этой ситуации. Вот что сказано о предстоящих действиях Аравии и мотивировках этих действий. Комментировал ситуацию министр энергетики, принц Абдулазиз Бин Салман.

"Я не вижу смысла в проведении совещаний в мае-июне, которые лишь продемонстрировали бы нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры". Это был ответ министра на заявления о том, что Москва в принципе готова вести переговоры и дальше, но на ее условиях. И еще одна цитата из его заявления для прессы "На свободном рынке каждый производитель должен продемонстрировать свою конкурентоспособность, сохранить и увеличить свою рыночную долю".

То есть, это надо понимать так, что отныне Аравия не станет себя стеснять условностями и будет добывать столько, сколько способна и демпинговать любых конкурентов и в первую очередь – РФ, чтобы закрепить за собой как можно большую часть рынка. Тут надо понимать, что кроме цен, картельная сделка предусматривала исключение конкуренции на исторически сложившихся рынках партнеров по соглашению. В данном конкретном случае, Саудиты старались не конкурировать с россиянами в Европе и Китае и как можно понять, это джентльменское соглашение тоже утратило свою силу.

Ну а практическая плоскость ответа Аравии заключается в том, что начиная с апреля месяца, запускаются все наличные мощности по добыче и продажи нефти, которые имеются в ее распоряжении. Это значит, что с сегодняшних 9,7 миллионов баррелей, добыча взметнется до 12,3 млн. Кроме того, в мае-июне, будут закончены работы по расконсервации месторождений Khafji и Wafrа, на севере страны и это даст прибавку как минимум еще 0,5 млн баррелей в сутки.

Ну а для того, чтобы эти гигантские объемы нефти удалось продать, Аравия уже анонсировала самые большие скидки на свою нефть Arab Light, цена на которую будет формироваться со скидкой в более чем 10 долларов от текущей цены на нефть марки Брент. Максимальными скидки будут для потребителей на европейском рынке, а это значит, что она будет как минимум на 5 долларов ниже цены российской нефти. И похоже это – не предел. После этого заявления, Saudi Aramcо уже получила предварительную заявку от двух своих крупнейших покупателей в Европе на повышение объемов закупок на половину.

Между прочим, резко увеличивают добычу не только саудиты. Такие планы анонсировали и ряд других стран, даже солнечная Нигерия и та ждет начала апреля, чтобы вывести на рынок максимальные количества нефти. И при этом, речи об ограничениях уже никому не интересны. Что называется – процесс пошел.

На этом фоне, РФ может нарастить свою добычу на 200-300 тыс баррелей в сутки, максимум – на 500. Но как отмечают саудиты, Москве будет сложно продать эти объемы в условиях, когда их нарастят и остальные участники нефтяного рынка. Кроме того, они отмечают, что весна – не лучшее время для таких действий именно в исполнении РФ, что связано с технологическими вопросами, которые будут существенно влиять как на темпы добычи, таки и транспортировки нефти.

В общем, если в принципе принимать выражение "торговая война", то вот она и есть. Ну а куда она приведет – увидим.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Теми
Світові ціни на нафту російська економіка
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
нафта Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ну шо, паРРашное быдлo! Начинаем пересчет скота росейского, не далее как вчера мычавшего про то, что расея сама обвалила цены на мировом рынке, что эти их действия направлены против США и их добычи сланцевой нефти. Итак, скот - ваши вожди от нефтяных дел САМИ это ваше дeбильное утверждение поломали! Никаким боком там США нет! И шо теперь, быдлoта помойная - зачем валили цены на рынке? ))) Шоб лишних денег в вашем драном ббюджете не завалялось? Или надо срочно ликвидировать залежи сибирской Уралс - пока Китай до нее не добрался? ))) Ох вы и твари, помойники! Такое вот оно - росейское дерьмо! Кому это паcкудное быдлo - мишибратья? Остались еще идиоты?
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
та то все дурниці ! путін вже оголосив погрозу рассіянцам -каже ми ще такого наробимо ( пряма мова) і вже офіційно держ.дума визнала що путі - НОЛЬ. ці 20 років путін був нулем...)))) 340 депутатів- за !
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Ну не в состоянии хуторской недомозг xoxла понять что хочет Путин)))))
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