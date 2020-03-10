Ситуацию на рынке нефти, практически все мировые СМИ называют ценовой войной, которая развернулась между РФ и Саудовской Аравией и это очень похоже на то, какими заявлениями обмениваются представители этих стран и какие мероприятия анонсируются уже начиная с апреля месяца, когда закончатся ограничительные договоренности ОПЕК+.

Однако и россияне, и саудиты, постоянно подчеркивают, что на самом деле никакой войны нет, а есть возврат к рыночным механизмам формирования цены нефти и объемов ее продажи. И сомнений в этих словах не возникает. На самом деле, сейчас происходит демонтаж антирыночной и позорной картельной сделки ОПЕК+. Но если смотреть на события шире и вспомнить все то, что было сказано обеими сторонами за последние 4 года, то ситуация уже выглядит совершенно иначе.

Ведь сейчас произносятся бодрые речи о рыночных инструментах так же уверенно, как до этого, те же лица уверенно говорили о необходимости регулирования цен на нефть, ввиду возможности их обрушения до неприемлемого уровня. И получается, что спикеры – одни и те же, говорят они о цене нефти, но в первом случае подробно рассказывается о том, что регулирование цен крайне необходимо и неизбежно, а во втором, что рынок сам должен формировать цену нефти и объемы ее продаж.

Описанная выше ситуация, абсолютно легко вписывается в условие простейшей логической задачи, которые студенты первого курса любого вуза, решают на курсе философии. Вопрос задачи всегда один – оценить истинность или ложность предложенного суждения и если одна часть суждения противоречит другой, то это признак ложности суждения в первой, второй или обеих частях.

Проще говоря, вот эти джентльмены, которые сейчас увлеченно рассказывают о рынке, а раньше – говорили о регулировании цен, врут либо сейчас, либо врали ранее. И судя по тому, что сейчас они хором говорят о возврате к рыночным механизмам ценообразования нефти, то можно смело утверждать о том, что врали они, когда взялись (с подачи Москвы) регулировать цены.

Оказывается, что в тот самый момент они понимали, что уходят от общепринятых правил формирования цены и действуют таким образом, что во многих странах эти действия попадают под определения конкретных правонарушений и даже преступлений.

Рассказы россиян о том, что они хотели наказать сланцевиков из США не выдерживает никакой критике, поскольку что бы ты ни хотел сделать в таком ракурсе, ты мгновенно цепляешь интересы крупнейших продавцов нефти и в первую очередь – Саудовской Аравии, которая твердо стояла на позиции самоограничения. И не понимать того, что путинский маневр с нефтью, будет прежде всего направлен против саудитов, может только тип, у которого уже совсем плохо с мозгами.

В любом случае, дело уже сделано и назад не отмотаешь, хотя россияне уже делают подобные попытки. В этой связи, российские СМИ цитируют заявление кабмина РФ, со ссылкой на слова министра топлива и энергетики Новака:

"Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка".

Вот так! Москва действует как всегда. Мало того, что сама все поломала, еще и Саудитов дураками выставила. Нам бы этого не знать. Украина по этим граблям ходила столько, что об этом можно писать натуральные трактаты. Саудиты откровенно были в растерянности от того, что выкинули их “партнеры”, но очень быстро пришли в себя.

Более того, некто Силуанов и Орешкин, ответственные товарищи российского кабмина, в своих интервью пояснили, что Саудовской Аравии нужна нефть по $80, а РФ может спокойно пережить ценовую яму на своих резервах. Более того, последний даже назвал Аравию "слабым звеном" на рынке, как бы говоря о том, кто должен пострадать больше всех и возможно – покинуть рынок.

Так что изначальную версию о том, что ход был против американского сланца, сами же российские чиновники и слили в унитаз. Но как можно понять, это в Москве считают в порядке вещей и не видят никакой конкретной направленности собственных действий.

Однако в Аравии эту подачу приняли. Агентство "Аль-Арабия" разместила две свежих статьи, которые можно считать ответом на демарши Москвы. Причем, первый материал описывает собственные действия, а второй – дает небольшой анализ возможностей РФ, в этой ситуации. Вот что сказано о предстоящих действиях Аравии и мотивировках этих действий. Комментировал ситуацию министр энергетики, принц Абдулазиз Бин Салман.

"Я не вижу смысла в проведении совещаний в мае-июне, которые лишь продемонстрировали бы нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры". Это был ответ министра на заявления о том, что Москва в принципе готова вести переговоры и дальше, но на ее условиях. И еще одна цитата из его заявления для прессы "На свободном рынке каждый производитель должен продемонстрировать свою конкурентоспособность, сохранить и увеличить свою рыночную долю".

То есть, это надо понимать так, что отныне Аравия не станет себя стеснять условностями и будет добывать столько, сколько способна и демпинговать любых конкурентов и в первую очередь – РФ, чтобы закрепить за собой как можно большую часть рынка. Тут надо понимать, что кроме цен, картельная сделка предусматривала исключение конкуренции на исторически сложившихся рынках партнеров по соглашению. В данном конкретном случае, Саудиты старались не конкурировать с россиянами в Европе и Китае и как можно понять, это джентльменское соглашение тоже утратило свою силу.

Ну а практическая плоскость ответа Аравии заключается в том, что начиная с апреля месяца, запускаются все наличные мощности по добыче и продажи нефти, которые имеются в ее распоряжении. Это значит, что с сегодняшних 9,7 миллионов баррелей, добыча взметнется до 12,3 млн. Кроме того, в мае-июне, будут закончены работы по расконсервации месторождений Khafji и Wafrа, на севере страны и это даст прибавку как минимум еще 0,5 млн баррелей в сутки.

Ну а для того, чтобы эти гигантские объемы нефти удалось продать, Аравия уже анонсировала самые большие скидки на свою нефть Arab Light, цена на которую будет формироваться со скидкой в более чем 10 долларов от текущей цены на нефть марки Брент. Максимальными скидки будут для потребителей на европейском рынке, а это значит, что она будет как минимум на 5 долларов ниже цены российской нефти. И похоже это – не предел. После этого заявления, Saudi Aramcо уже получила предварительную заявку от двух своих крупнейших покупателей в Европе на повышение объемов закупок на половину.

Между прочим, резко увеличивают добычу не только саудиты. Такие планы анонсировали и ряд других стран, даже солнечная Нигерия и та ждет начала апреля, чтобы вывести на рынок максимальные количества нефти. И при этом, речи об ограничениях уже никому не интересны. Что называется – процесс пошел.

На этом фоне, РФ может нарастить свою добычу на 200-300 тыс баррелей в сутки, максимум – на 500. Но как отмечают саудиты, Москве будет сложно продать эти объемы в условиях, когда их нарастят и остальные участники нефтяного рынка. Кроме того, они отмечают, что весна – не лучшее время для таких действий именно в исполнении РФ, что связано с технологическими вопросами, которые будут существенно влиять как на темпы добычи, таки и транспортировки нефти.

В общем, если в принципе принимать выражение "торговая война", то вот она и есть. Ну а куда она приведет – увидим.

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