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Москва потонула: в Росії показали відео потужного потопу

4.3тЧитати матеріал російською

У четвер, 30 травня, Москву (Росія) накрила сильна злива з грозою, яка затопила деякі вулиці і об'єкти в центрі і на півдні міста.

Так, зокрема, столичний ринок "Садовод" фактично перетворився на море. Підтверджуючі відео і фото опублікували в мережі. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що стихія супроводжувалася ураганним вітром і градом, у результаті чого в місті повалило дерева. Також затопило залізничні тунелі і навіть житлові будинки.

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Потоп у Москві

Потоп у Москві

Instagram zheldor.online

, Пошёл дождь 🌧, вернее будет сказать ливень с грозой. ⛈ Город, а точнее дорожные сливы сделанные "заботливыми" рабочими рукожопами и самое главное, одобренные и подписанные руководящим составом города ✅ #Балашиха ✅#мкрЖелезнодорожный о принятии работ и должном "целенаправленном" использовании выделенных средств. В итоге уже который год подряд во время подобных (крайне редко встречающихся в России, как и снег ❄️ 🙄🤔😂) природных явлений, как дождь ☔️ дорога превращается в каналы и далеко не Венецианские, а машины превращаются в гондолы. 🚣‍♂️ 🚤 И это в 9 км от МКАД, практически рядом с Москвой. Что вообще говорить о других городах нашей "сверхдержавы" и уж тем более маленьких населённых пунктах, как посёлки/деревни?! Я не вожу машину, я вожу ♿️😁, но когда вижу подобное распи...яй...ство 😏 и пофигизм, молча 🤐 пройти мимо не могу. Писала сама лично и мэру, тогда ещё города #Железнодорожный тогда ещё #Жиркову и губернатору МО @andreyvorobiev, но как мы можем убедиться, а воз (т.е. реки разливанные) и ныне там. 😏 Вот мне интересно, администрация создаёт аккаунты, выставляют посты о проделанной работе, как они заботятся о людях, сколько для нас неблагодарных делают. А по факту имеем под окнами, подобные охренительные #БалашихинскиекАналы. Про пандусы для маломобильных ♿️ граждан, вообще молчу. Это уже совершенно другая, но не менее охренительная история, страна. 😏 ⠀ @andreyvorobiev @balashiha_In ⠀ #БалашихаГородГондол #БалашихинскоеМоре #ТоЕдемТоТолкаемТоГребём 🚗 🚣‍♂️ 🚌 #мкрЖелезнодорожный

Публикация от Olga (@nezabvennaya_27)

Дорожная обстановка в Дзержинском . Видео от @tkirillp ▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️ #подслушановмоскве #москва #moscow #мск #балашиха #химки #подольск #королев #люберцы #мытищи #электросталь #железнодорожный #коломна #одинцово #красногорск #серпухов #орехово-зуево #щелково #домодедово #жуковский #сергиевпосад #пушкино #раменское #ногинск #дзержинский

Публикация от Подслушано Москва и МО (@podslushano_v_moscow)

Г. Железнодорожный Сегодня после дождя... Достаёт весла и плывем😂 @ivanna_solovyova ▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️⏩⏭▶️ #подслушановмоскве #москва #moscow #мск #балашиха #химки #подольск #королев #люберцы #мытищи #электросталь #железнодорожный #коломна #одинцово #красногорск #серпухов #орехово-зуево #щелково #домодедово #жуковский #сергиевпосад #пушкино #раменское #ногинск

Публикация от Подслушано Москва и МО (@podslushano_v_moscow)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня біля відомого ТРЦ Lavina Mall у Києві утворився масштабний потоп.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сколько тварей подохло? Скот одичалый - ответ прилетел!
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Mega Death
Mega Death
На последнем фото таджики такси утопили))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вах вах вах затопило Кавказ с азией
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