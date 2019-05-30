Москва потонула: в Росії показали відео потужного потопу

У четвер, 30 травня, Москву (Росія) накрила сильна злива з грозою, яка затопила деякі вулиці і об'єкти в центрі і на півдні міста.

Так, зокрема, столичний ринок "Садовод" фактично перетворився на море. Підтверджуючі відео і фото опублікували в мережі. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що стихія супроводжувалася ураганним вітром і градом, у результаті чого в місті повалило дерева. Також затопило залізничні тунелі і навіть житлові будинки.

Потоп у Москві Instagram zheldor.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня біля відомого ТРЦ Lavina Mall у Києві утворився масштабний потоп.

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