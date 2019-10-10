С 2014 года, когда ситуация в мире не то, чтобы кардинально изменилась, а просто стала очевидной и показала результат общей деятельности Запада за последнюю четверть века, выяснилось следующее. Только вооруженные силы США остались в более или менее надлежащей форме, в случае возникновения конфликта средней или высокой степени интенсивности.

Все партнеры США запустили свою оборону до бутафорского, опереточного уровня и даже если бы какая-то из стран решила изменить отношение к своему оборонному ведомству с учетом нынешних реалий, то восстановление обороноспособности потребовало бы годы упорной работы и внушительных средств для приведения в порядок своей армии.

Понятно, что после развала совка, большое противостояние ушло в историю и многие надеялись, что его уже не может быть в принципе. Поэтому остатки оборонных ведомств имели вид, необходимый для борьбы с террористами и подовыми по интенсивности, угрозами. Нет, почетный караул в аэропорту, или парадец с волынками они вполне могли устроить, но вот для решения каких-то более крупных задач, сил уже решительно не было.

В том самом 2014 году, Москва показала переход из потенциальной военной угрозы для Европы, к реальной. То, что европейцы считали невозможным, обрело свои реальные очертания. Новая война в Европе стала не просто возможной, она уже началась.

Причем, только передоз оптимизма мог дать основания полагать, что российский милитаризм направлен только против Украины. В тысяче километров от северной границы Украины, в анклаве Калининград, Москва скопила огромное количество оружия, в том числе и ядерного, которое предназначается уже совсем не Украине. Оттуда ракеты одинаково долетят как до Норвегии, так и до Баварии, не говоря о том, что находится ближе.

Кроме того, российские самолеты и корабли, уже постоянно совершают провокационные рейды у границ стран НАТО. Перехваты бомбардировщиков, истребителей, надводных и подводных кораблей, встали на конвейер и происходит регулярно. И ведь все это делается не просто так. Россияне отрабатывают выход на стартовые позиции, носителей своих вооружений.

За каждым таким рейсом имеется свое конкретное задание, каждое из которых, является составной частью какого-то оперативного плана. Эти планы безусловно составлены, расписаны и стоит только их запустить условным сигналом – начнут действовать. А все эти брожения вдоль границ – просто закрепляют навыки экипажей, которые необходимы в случае реализации какого-то оперативного плана.

Думаю, что военные именно европейских стран, прекрасно понимают, что происходит и что они наблюдают. Наверняка они сигнализируют об этом руководству своих стран и указывают на то, что самостоятельно они не могут сделать практически ничего. Но самое печальное здесь то, что даже коллективные действия европейских стран, в рамках оборонительного альянса, тоже не дадут решительного эффекта. Армии почти всех стран, доведены до крайней степени импотенции и даже совместные усилия не дают нужного результата.

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Собственно говоря, это положение вещей и было зафиксировано на саммите НАТО, который прошел в 2014 году в британском Уэльсе. Тогда было принято решение за 10 лет поднять оборонные расходы стран жато до уровня – не ниже 2% ВПП. Но похоже на то, что это обязательство будет выполнено сего парой стран.

Там же было решено что на время преодоления импотенции армиями европейских партнеров НАТО, все пробелы обороны, будут перекрываться силами США.

В 2016 году был избран нынешний президент США, который перевел весь этот комплекс проблем в монетарную плоскость. Он обоснованно выставил претензии Германии за то, что та паразитирует на обороне США и абсолютно не заботится о собственной обороне. В подтверждение он привел данные о бюджетах США и Германии, которые они тратят на оборону и даже заявил, что если Германия не хочет заниматься собственным армейским строительством, то Штаты могут обеспечить безопасность Германии, если та будет направлять разницу между фактическим оборонным бюджетом и 3% ВВП на содержание американских военных в Германии.

В общем, все это выглядело довольно логично, если бы не пара обстоятельств, которые заставляют взглянуть на всю ситуацию под иным углом зрения. Ведь на самом деле, Штаты имеют союзников не только в Европе, на и на Ближнем и Дальнем Востоке. И тут следует уйти вглубь истории лет на 50-70, чтобы понять всю картину целиком.

После окончания Второй Мировой войны, Штаты стали безусловным и признанным лидером западного мира или тех стран, которые отвергали коммунизм, как приемлемую общественно-политическую систему. Но в орбиту влияния США, в частности, попали и страны, которые были признанными агрессорами Второй Мировой войны, в частности – Германия и Япония.

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Планы восстановления экономики этих стран, были разработаны в США и до определенного момента – финансировались Вашингтоном. Это действительно дало замечательные результаты и спустя какое-то время, экономики этих стран заняли ведущие позиции в мировом рейтинге. Но вот чего не было в этих планах точно, так это восстановление военного потенциала и хотя бы какого-то подобия того военно-промышленного комплекса, который страны имели до войны. И это при том, что противостояние с сроком и его сателлитами, было не шуточным.

А что касается Азии, то там образовался еще и коммунистический Китай, который хоть и разошелся с совком во взглядах, но ушел не в сторону Запада, а в сторону ортодоксального коммунизма. То есть и от Китая тоже исходила потенциальная угроза если не Штатам напрямую, то уж его союзникам и той частью мира которая называется "Западной цивилизацией" – точно. И вот тогда в Штатах вызрело решение, последствия которого мы имеем и сейчас.

США не желали возрождения действительно мощных национальных вооруженных сил своих союзников, поскольку и Германия, и Япония показали свою способность организовать нужные процессы так, чтобы достаточно быстро стать самостоятельным глобальным игроком. Случись это, как минимум – эти страны, могли выйти из-под опеки США.

Но Штатам не нужны были и нищие союзники, которых надо кормить, зависимость была оставлена именно в сфере обороны. США размещали там свои военные базы, которые должны были стать гарантией территориальной целостности и суверенитета союзников и те не погружались в собственные программы строительства вооруженных сил.

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