На протяжении довольно долгого времени Москва организовывала разного рода мероприятия, на которые созывала представителей сепаратистских движений со всего мира. Эти мероприятия в полной мере соответствовали не только её внешнеполитической повестке дня, но и делали владелицей титула “столицы мирового сепаратизма”.

Например, в 2015 году, в Москве, под патронатом фонда президента Российской Федерации и с затратами на организацию в пределах 2 млн руб, провели съезд “Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира”. В московском “Президент-отеле” собрались самые сливки сепаратистских движений со всего мира, в частности: лидеры североирландской “Шинн Фейн”, сторонники независимой Каталонии, “Фронт Полисарио” из Западной Сахары, представитель Европейской коммунитаристской партии, ну и представители Л-ДНР, куда же без них!

А собрались они всего на всего с одной целью, чтобы поругать президента США Бара Обаму и похвалить президента РФ Владимира Путина.

В 2016 году эта встреча была проведена вновь. Сепаратистов собрали в отеле “Ритц Карлтон Москва”, а потрачено на мероприятие уже было 3,5 млн руб. На манеже были так же, всё те же, и немного новых лиц, например представители Ливана в лице партии “Аль-Марада”, короля Гавайев и представитель Сомалиленда.

Собственно, так продолжалось от года к году, но сейчас стало известно, что сей шабаш, так называемого “антиглобалистского движения” будет проведен в оккупированном Донецке!

Правда, будет проведено, исходя из опубликованной информации, в полусекретном режиме и называться будет не конференцией или съездом, а онлайн-форумом. В остальном же, опять же, на манеже всё те же участники: сепаратисты из Каталонии, Пуэрто-Рико, “Шинн Фейн”, Сомалиленд, такой себе представитель "ДНР" фин Йохан Бекман и прочие представители неизменного марионеточного пула.

Итак. По сути, Россия передала титул “столицы мирового сепаратизма” от Москвы Донецку. Возможно, это решение было обусловлено тем, что международный сброд собирать ежегодно в столице РФ, селить в “Президент-отеле” или “Ритц Карлтон Москва”, кормить, поить, забавлять, а потом с премиальными отправлять по домам, это поначалу было полезно и эффективно, но по мере падения цен на энергоносители и усугубляющегося кризиса, такие затраты уже кусаются.

Кроме того, ни одна уважающая себя столица мира не устраивает подобного рода мероприятия. Даже в столице Сомали, Могадишо, провести аналогичный сбор нереально, и завершился бы он массовыми арестами участников. А в Москве, пожалуйста!

Но видимо даже самих кремлевских пропагандистов перестало устраивать то, что персонажи с крайне сомнительной репутацией и международным весом, в отличие, например, от тех же представителей Талибана, создающих серозный дисбаланс сил в регионе, требуют столько внимания и затрат. А потому и решено их было отправить из дорогой столицы, как говорится, світ заочі! И лучшего места, чем непризнанного ДНР не найти. Да ещё и рассказать, что столицу независимой, молодой республики, посетила большая международная делегация, политических представителей со всего мира! Ну, прямо таки, признание вселенского масштаба!

Но, мировая пандемия и тут сослужила кремлевским пропагандистам услугу, и конференция, вероятнее всего, будет проведена – онлайн! То есть, даже не нужно будет оплачивать проживание в пропахших махоркой и блевотными массами “пятизвёздочных” отелях Донецка, тратится на просроченную селедку и паленую водку из соседней ЛНР.

А потому, статус антиглобалистского движения и без того воспринимавшегося исключительно как сборище клоунов, был их спонсорами, Россией, опущен ещё ниже, если не сказать похуже – полностью нивелирован. Но куда интереснее, как все же пропагандистские СМИ это мероприятие озвучат и преподнесут. Вероятнее всего как нечто глобальное, масштабное и величественное.