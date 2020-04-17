Москва опинилася в центрі епідемії коронавірусу: історик пояснив причини

Місто Москва стало центром епідемії коронавірусу в Росії, вмирає і хворіє набагато більше людей, ніж показано в офіційній статистиці.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський історик Андрій Зубов. За його словами, таку тенденцію можна помітити навіть за кількістю знайомих.

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"Москва стала якимось центром епідемії. Помирає і хворіє дуже багато людей і набагато більше, ніж офіційно оголошують. Це видно навіть із кількості людей із кола моїх знайомих. Так само я бачу, наскільки у суспільства мала солідарність довкола цієї проблеми, і наскільки люди егоїстичні в усьому. Поки що. Може, щось і проявиться, але поки особливої солідарності в Росії, на відміну від Заходу, я не помічаю", – наголосив Зубов.

Карантин у Москві

На його думку, це відбувається через наслідки радянського часу, який у Росії й України спільний. Тоді кілька поколінь людей учили, що можна виживати за рахунок іншого, а не завдяки допомозі іншим.

"Працювала табірна установка – помри сьогодні ти, а завтра я. Інакше було не вижити після всіх голодоморів, колективізацій, великого терору в системі цинічної комуністичної ідеології. Суспільство зникло. Ми не вміємо об'єднуватися, і це величезна біда. В Україні вже немає диктатури, є можливості для самоврядування, а воно все одно погано працює. Мені про це говорять багато моїх українських друзів. Люди не вміють об'єднуватися заради спільних цілей. Кожен шукає свою", – підсумував історик.

Повний текст інтерв'ю з істориком Андрієм Зубовим читайте на днях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського журналіста Олександра Подрабенніка, в Росії епідемія набирає обертів. Кожен день додається по 3-3,5 тисячі випадків хворих. Всього їх на сьогодні трохи менше 30 тисяч.