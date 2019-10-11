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11 жовтня • оновлено в 13:33
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Сергій Климовський
Сергій Климовський
Кандидат історичних наук, історик, археолог і блогер Всі статті автора

Москва нашла себе новые неприятности

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Нижняя палата парламента Нидерландов 8 октября единогласно постановила провести новое расследование по рейсу МН17 на тему: почему Украина летом 2014 г. не "закрыла небо" над Донецкой областью.

В Кремле радостно потирают руки, поскольку тупые и плохо представляют, к чему это может привести. "Казус Маркива" в Италии, приведший в совокупности с другими факторами к кризису в её правительстве и исключению из него партии "Лига", кремлёвцев ничему не научил. Второй урок им преподадут в Нидерландах.

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Кремль в ожидании глобального шухера

Пока всё идёт вроде как по плану. Пророссийское лобби в Нидерландах инициировало расследование и дебаты о том, должно было правительство Украины "закрывать небо" или не должно. В Нидерландах все так устали от Украины, что опять охотно согласились о ней поговорить долго и обстоятельно. Если лобби честно отрабатывает денежки Кремля, демонстрируя уровень коррупции в политикуме Нидерландов, то оппозиция готова охотно поговорить, чтобы пошпынять правительство Марка Рютте, который был премьером и в 2014 г. Правительство и партия Рютте тоже готовы охотно поговорить об Украине. Все правительства любят обсуждать события, произошедшие вне территории их юрисдикции. Правительство Рютте не исключение.

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В результате никого уговаривать не пришлось и все единодушно согласили поговорить об Украине. Вслед за правительством и парламентом в разговор об Украине включились и СМИ Нидерландов, для которых это уже скорее внутреннее событие, чем внешнее. Скоро и блогеры с соцсетями подтянутся, демонстрируя всеобщую усталость от Украины. Это в дополнение к активному обсуждению европейским политикумом и СМИ так называемой "формулы Штайнмайера". Молчит только сам Франк-Вальтер Штайнмайер. За океаном тему Украины будирует Трамп. Будирует как умеет, и волна оттуда накрывает Европу, вызывая просто тотальную усталость от Украины. "Газпром" с "Северным потоком 2" тоже не даёт никому забыть об Украине.

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Россия готовится к новому удару

Похоже, от Украины устали только московские пропагандисты и вся кремлёвская рать, но стесняются сознаться в этом. Почему и говорят, что от нас устали в Европе, в США, в Канаде, в Австралии и в Африке. Подозреваю, в Африке и не напрягались, чтобы устать. Если московиты ещё нас не завоевали, но уже так сильно устали, то что с ними будет, если они нас всё-таки завоюют? Лавров, Путин и Шойгу точно прилягут в гроб отдохнуть, Киселёв, Соловьёв и семейство Скабеевых слягут ещё раньше от измождения. В гробу мы видали всех этих завоевателей.

Нидерландцы от нас не устали, в отличие от россиян, и согласны говорить об Украине до конца года, и в следующем году тоже. Со своей стороны, мы тоже всегда готовы этот разговор поддержать. Можем даже предложить провести совместный референдум или телемост с выездом полка "голубых касок" на место падения Боинга с рейса МН17 для лучшего изучения обстоятельств дела.

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Единодушное решение парламента Нидерландов поговорить о рейсе МН17 и Украине – это просто подарок судьбы и Кремля. Говорить о нас и без нас долго в Амстердаме не смогут, так что в нашем распоряжении появляется такая интересная площадка как трибуна в парламенте Нидерландов. Верховная Рада и МИД могут уже начинать формировать для неё делегации и выписывать командировки. Эта площадка и заданный ракурс разговора об обязанности "закрывать небо" просто идеальное место для старта нескольких интересных запросов, а также совместных резолюций и коммюнике.

Например, для совместной нидерландско-украинской резолюции о начале РФ в 2014 г. необъявленной войны против Украины, как причине для "закрытия неба". Ведь для того, чтобы требовать "закрыть небо" надо сначала официально указать на причину такого действия, то есть на Россию и её агрессию. Без такой совместной резолюции дебаты будут бессмысленными и непродуктивными. Уже предвижу радость Лаврова, Захаровой и всей кремлёвской рати от рождения такой резолюции в Амстердаме.

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Гораздо большую радость они испытают от появления совместных нидерландско-украинских запросов в ООН, а также в парламенты Великобритании и США как гарантов суверенитета и территориальной целостности Украины по Будапештскому договору, с вопросом, что ими было сделано в 2014 г. для отражения российской агрессии против Украины. Насколько эти меры были эффективны и т.д. Можно также направить и совместный запрос в Госдуму РФ на тему признания и уважения ею суверенитета и территориальной целостности Украины, а также по вопросам, смежным с рейсом МН17.

Очень интересный разговор может получиться. Особенно, если в Нидерланды прибудут Цемах, Гиркин и другие лица, встречи с которыми так жаждет Следственный комитет в Гааге, созданный Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной. Работу его частично финансирует также Великобритания, граждане которой тоже погибли в рейсе МН17.

Де-факто дебаты в парламенте Нидерландов станут прелюдией к началу в марте 2020 г. заседания суда в Гааге по рейсу МН17. Насколько активно в этих дебатах поучаствует Украина будет зависеть от Верховной Рады и лично от главы МИД Вадима Пристайко. В целом, пророссийское лобби в Нидерландах наколядовало Кремлю крупные неприятности и там, где он их меньше всего ожидал. Не все идиоты одинаково полезны.

Исторически так сложилось, что в Европе есть три страны со слишком влиятельным пророссийским лобби – Австрия, Италия и Нидерланды. В Австрии после приезда Путина на свадьбу к главе её МИД Карин Кнайсль всё как-то не заладилось и кончилось большим шпионским скандалом с правительственным кризисом и досрочными парламентскими выборами в сентябре. За два года это уже вторые досрочные выборы в Австрии, где как кажется, ничего не происходит, в отличие от Украины. Сама Кнайсль через год после танца с Путиным ушла из МИД на свою ферму. В Италии огромный коррупционный скандал вокруг "Лиги" и российских денег, далёкий от своего завершения. Теперь перст Судьбы указывает на Нидерланды. Случайность?! – Нет, карма.

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Автор
Сергій Климовський Сергій Климовський
Тема
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Місце
Росія
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Питон Каа
Питон Каа
Тщетная попытка автора словоблудием прикрыть опасный для Украины прецедент, ведь стоит только потянуть за эту веревочку и размотать весь клубок украинской лжи, то номер ракеты, сбившей самолет, вдруг заинтересует голландских следователей и поймут они, что ракета принадлежала Украине, и станут грустно размышлять о том, как им теперь быть ибо обвинять Украину - команды не было, а обвинить Россию - уже не получается.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Дякую, пане Сергію, за те, що ви порушили таку важливу тему! Мене, як і вас, теж дратувала і дратує вигадана в Кремлі теза про начебто "усталость от Украины" в європейській і світовій спільноті. А ви взяли і аргументовано і з присутній вашим статтям іронією розтрощили всі кремлівські "аргументи" з цього приводу, довели, що путінська "контора" фактично сама пиляє сук, на якому сидить, зокрема і в справі із Боїнгом! Оскільки я ваш постійний читач, то хочу замовити вам матеріал на ще одну тему, яку дуже полюбляють в Кремлі, а саме, що Україна є "найбільш корумпованою державою"! Особисто я так не вважаю, причому впевнений, що більш ПОЛІТИЧНО КОРУМПОВАНИХ держав, ніж РФ та її "симпатики" в Європі і світі, немає!!!
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
тимчук нина, Что такое "когнитивные искажения" ты естественно не знаешь.
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тимчук нина
тимчук нина
von Regenbach Gerhard, Я тоже английски не знаю, поэтому всю информацию получаю . из российских сайтов. Наверно Россия такая счастливая страна, где каждый честный и не ленивый труженик, может накопить себе на карманные расхода по 8, 12 миллиардов рублей, И никто не спрашивает откуда деньжишки, а че спрашивать, знамо дело, работал, экономил., накопил, в России. каждый такое может,
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Обоз,уберите этого пито раса с ипалом вырожденца
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Naibadze Petr, так ты просто удали свой профиль и не беспокой обоз по пустякам))
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