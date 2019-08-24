"Москва і Пітер загинуть": з'явилося пророцтво старця про Третю світову

Третя світова війна неминуче почнеться. В ході зіткнень загинуть Москва і Санкт-Петербург.

Такий прогноз зробив відомий в XX столітті тульський старець, схиархимандрит Христофор, передає TOPNEWS.

"Ось як Содом і Гоморра загинули за розпусту, ось також і нас спалить Господь вогнем, цей світ спалить. Такі великі міста, як Москва, Пітер, загинуть", – цитують пророцтво тульського священика.

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При цьому Христофор не виключав стрімкого характеру Третьої світової війни. Він відзначав використання ракет і велику кількість жертв цих подій.

Третя світова ІА REX

"Після війни так мало залишиться людей на землі, так мало, що центром війни буде Росія", – відзначав старець.

За його словами, через бойові дій і застосування сучасної зброї, відбудеться забруднення грунту, і навіть тим, хто зможуть вижити в пекельній м'ясорубці, загрожують важкі хвороби і мутації.

"Війна буде дуже швидка, ракетна, і така, що все буде отруєно. На кілька метрів в землю все буде отруєно. І тим, хто залишиться живий, буде дуже важко", – підсумував старець.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий французький астролог і віщун Нострадамус передбачив Третю світову війну, яка може початися в 2019 році.

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