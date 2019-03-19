Москва готова до розгортання ракет: в Росії зробили тривожну заяву

Москва готується до потенційного розгортання ракет середньої дальності з боку США.

Про це заявили в МЗС Росії. У відомстві уточнили, що Росія не піде на знищення комплексів з ракетою 9М729, через яку Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про ракети середньої та малої дальності.

"На знищення комплексів з нашої ракетою 9М729, що без жодних підстав оголошена Вашингтоном такою, що суперечить договору, ми піти не можемо", — заявили в МЗС.

"США провадять активну розробку нових ракетних систем середньої дальності. Змушені готуватися до їхнього потенційного розгортання. При цьому ми категорично не сприймаємо спроб перекрутити об'єктивну логіку підтримки військово-стратегічного балансу і інтерпретувати наші кроки як ракетну загрозу з боку Росії", — додали у відомстві.

Росія не знищуватиме ракети RT

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Сполучені Штати з 2 лютого призупинили виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Країни Альянсу розповсюдили заяву про невиконання Росією ультиматуму США. НАТО поклав на Москву всю відповідальність за одностороннє рішення Вашингтона.

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