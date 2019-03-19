|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Москва готова до розгортання ракет: в Росії зробили тривожну заяву

1.5тЧитати матеріал російською

Москва готується до потенційного розгортання ракет середньої дальності з боку США.

Про це заявили в МЗС Росії. У відомстві уточнили, що Росія не піде на знищення комплексів з ракетою 9М729, через яку Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про ракети середньої та малої дальності.

Новини
''Світ на порозі ядерного конфлікту!'' У Росії пригрозили США за вихід із ДРСМД

"На знищення комплексів з нашої ракетою 9М729, що без жодних підстав оголошена Вашингтоном такою, що суперечить договору, ми піти не можемо", — заявили в МЗС.

"США провадять активну розробку нових ракетних систем середньої дальності. Змушені готуватися до їхнього потенційного розгортання. При цьому ми категорично не сприймаємо спроб перекрутити об'єктивну логіку підтримки військово-стратегічного балансу і інтерпретувати наші кроки як ракетну загрозу з боку Росії", — додали у відомстві.

Росія не знищуватиме ракети

Росія не знищуватиме ракети

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
4
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки