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Московська Мауглі: з'явилося відео з пекла, в якому жила дівчинка

1.8тЧитати матеріал російською

У мережі з'явився відеозапис, зроблений в московській квартирі, де п'ять років прожила дівчинка-мауглі. Кадри зроблені співробітниками Слідчого Комітету РФ.

На відео можна побачити, що абсолютно вся квартира завалена різним сміттям. Пол зайнятий купами брудного одягу, іграшок, книг, стільцями, залишками їжі. Диван перекинуто, під ним і навколо нього теж розсипаний сміття. Сама квартира, за свідченнями очевидців, пропахла гниллю.

Стіни житла вже почорніли, а крізь брудні вікна нічого не можна розгледіти. Через сміття на підвіконні відкрити вікна неможливо. Кухня в грязі, а мийка просто завалена мотлохом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятирічну дівчинку-мауглі в Москві врятували сусіди, викликавши МНС. У дитини, яку знайшли серед куп сміття, виявили гнійний отит і дріт, що вріс в шию. Раніше сусіди не раз чули плач дівчинки, але не могли потрапити в квартиру навіть за допомогою дільничного. Дитина була доставлена в лікарню, а її мати — в поліцію.

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Тема
Кримінал
Місце
РосіяМосква
Теги
дітиНовини Росіїкримінал
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