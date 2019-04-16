"Моральні виродки і дегенерати": правнук Сталіна розніс росіян за "рекорд любові" до диктатора

У Росії зафіксували рекордний рівень схвалення радянського диктатора Йосипа Сталіна – сумарно близько 70% відсотків росіян позитивно оцінили його роль в історії.

Про це свідчать результати соціологічних досліджень, оприлюднених "Левада-центром".

Примітно, що правнук диктатора Яків Джугашвілі заявив у коментарі радіостанції "Говорить Москва", що вкрай негативно сприйняв результати соцопитування, згідно з якими майже половина росіян вважають сталінські репресії виправданими.

"Що випливає з цього формулювання? Напевно, те, що 46 відсотків вважають злочини цілком нормальним явищем. Антисталінська і антирадянська брехня перетворила народ на моральних виродків і дегенератів, які щиро вважають, що великі цілі досягаються шляхом вчинення злочинів тими, хто за службовим обов'язком зобов'язаний зі злочинністю боротися, тобто держслужбовцями", – зазначив він.

Правнук Сталіна Правда.Ру

Щоправда, після полум'яної промови, в Facebook він написав, що його неправильно зрозуміли, і спробував пом'якшити різке висловлювання.

Так, згідно з результатами опитування, про захоплення, повагу або симпатію до Сталіна заявив кожен другий учасник опитування (51%). При цьому, повагою раптово перейнялися найбільше росіян – 41%

Негативне ставлення (страх, роздратування, огиду) до диктатора висловили лише 14% респондентів.

Примітно, що в 2000-х роках подібна статистика показувала рівне співвідношення позитивних і негативних думок громадян Росії.

За підсумками опитування, внесок Сталіна в історію схвалили рекордні 70% росіян і лише 19% висловили протилежну думку.

Мережу обурила тенденція, яка простежується серед росіян. Так, український політолог Олексій Голобуцький відреагував на результати опитування в своєму Telegram-каналі.

"Висновок "Левада-центру": при Путіні росіяни відчувають себе "занедбаними", Путін надто м'який для них. Як кажуть: "Життя стало веселішим, товариші! Йдете правильною дорогою!" – прокоментував він.

"Сталіна в Росії люблять як ніколи. Сумарний рівень схвального або байдужого ставлення росіян до кривавого диктатора досяг 77%. Паркани, стіна, рів, крокодили вздовж усього кордону. І візовий режим", – написав блогер кКРЫМский бандеровец.

Сталіна в Росії люблять як нікогда.Суммарний рівень схвального або байдужого ставлення росіян до кривавого диктатора досяг 77% .Забори, стіна, рів, крокодили уздовж всієї граніци.І візовий режим https://t.co/yTkci7KZyj. Як вбивала червона росія> https://t.co/WdmZyA2w9Z pic.twitter.com/kjsx65zadd - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 16 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Левада-центр" опублікував результати опитування, згідно з якими рейтинг довіри росіян до президента Російської Федерації Володимира Путіна впав до показника антирекорду - 33,4%.

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