Момент вибуху у Магнітогорську потрапив на відео

У мережі показали момент вибуху у російському Магнітогорську, в результаті якого обвалився під'їзд житлового будинку.

Місцеве видання "Новости Челябинска" оприлюднило відео з камери спостереження в одному з приміщень (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що запис зроблено на складі, розташованому на першому поверсі будівлі. Він розташований трохи правіше від зруйнованої секції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську забрав життя чотирьох людей. За офіційною версією, причиною послужив побутовий газ. Медики розповіли, що вони не чекають на надходження нових постраждалих.

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