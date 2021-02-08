В странах с тоталитарным, деспотичным режимом, традиционно принято было в пропагандистских целях, лидера режима изображать в окружении представителей младшего поколения, неистово восхищающихся “отцом нации”. Например, картин посвящённых Ленину и детям великое множество, Сталину и детям ничуть не меньше, Гитлер, Мао, Ким Ир Сен…

Неототалитарный режим Путина ничуть не отличается от классических тоталитарных режимов по информационному сопровождению “лидера нации”, а на фоне обострившейся борьбы за власть и неизбежного транзита, вовсе поставившего показательность поддержки президента России населением страны во главе пропагандистской повестки.

Как известно, по России на днях прокатился масштабный флешмоб в поддержку Путина, под названием “Путин — наш президент!”. Тысячи россиян участвовали в данном действе, выстраиваясь в надписи в поддержку Путина, либо скандируя хвалебные речовки о нём.

И вот, не прошло и полгода, а всего то пара дней и уже стали всплывать факты того, что молодёжь, неистово и массово поддерживающая Владимира Путина на флешмобах, как оказалось, загонялась на подобные представления обманным путём, либо насильно.

Например, студенты из Москвы (Тимирязевской академии и Московского государственного юридического университета им. Кутафина) и Белгорода (Белгородский институт искусств и культуры), участвовавшие в идолопоклонническом ритуале, заявили, что их обманом завлекли на флешмоб в поддержку Путина.

Причём, как только стали всплывать факты такой “обязаловки” для студентов и работников, а так же сотрудников предприятий, заводов и прочих учреждений, по оказанию “моральной поддержки” президенту, в Кремле тут же стали открещиваться от флешмоба. Мол, это не их идея и вообще они ничего не знали о проведении данных мероприятий.

Ну, конечно, по всей стране, единовременно, толпы обожателей Путина решили проскандировать “Путин — наш президент!” Совпадение же!

Забавно, но волна флешмобов прокатилась по России, в том числе и на фоне регулярных прогулок сторонников Алексея Навального. То есть, эти мероприятия, в поддержку президента РФ, заранее режиссированы, а порою и вовсе нарушают существующий в России и строго соблюдающийся правохранительно-карательными органами порядок проведения публичных мероприятий, представляют собой противовес протестам за Навального.

Вот только сам виновник сего массового проявления всенародного обожания, к своим поклонникам не выйдет. Ведь без малого как год, он не покидает свой бункер в Ново-Огарёво, трусливо поглядывая в окно – не приехал ли за ним воронок со специфическими московскими номерами. А в перерывах меж тревожным ожиданием, “лидера нации” веселят представлениями безвольного народа, согнанного под страхом увольнения, либо обманным путём на увеселение барину.

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