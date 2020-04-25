Стоило вождю запереться в бункере – как тотчас обозначился ближайший круг соратников, косящихся в сторону кремлевского трона. Негоже ему пустовать. Обязательно должна найтись дерзкая задница, которая рискнет его занять. И неважно, что царь жив: трон-то пустует!

Выйдет ли дедулик плешивый из своего бункера или закашляется насмерть – это еще вопрос. Старцы, конечно, полные бороды мудрости себе отрастили, но и они небесами не командуют. Посмотрите на северокорейского пухлячка – не чета нашему: и моложе, и круглее, и румянее, а что-то пошло не так. То ли коматозником заделался, то ли отправился в страну вечной "чучхи" - и вот уже его сестра Ким Ё Чжон целится из лука в опустевшее кресло "лидера нации". Это у них, в сладко-травяной Северной Корее! – что тут о России говорить! И не таких табакерками спать укладывали: были времена – целыми семьями на тот свет загоняли! Кстати, ни о Марии Воронцовой, ни о "гениальной" Катерине Тихоновой давно уже нет ни слуху, ни духу. Отошли от бюджетной пилорамы, чтобы не отсвечивать, и растворились. Любимая гимнастка тоже бревном прикинулась, будто и не было её.

И трон стоит пустой, маняще-соблазнительно выпирая всеми своими округлостями, и над ним двуглавая курица воспарила и кудахчет. Одна башка в сторону бункера прищурилась, другая бестолково вертится, подзуживая теплую компашку: "Золотов или Патрушев? А может, Шойгу? Не верю! Слабо им всем, слабо!.."

О том, что коронавирусная зараза пришла к человечеству надолго, не говорит только ленивый. Война с саудитами приняла принципиальный характер: никто не хотел уступать. Но принцы оказались в выгодном положении: они могут себе позволить отдавать нефть даже даром. И её будут брать. Российская Uralsне нужна никому – разве что китайцы сжалятся над утопающим Сечиным и примут с доплатой 4 бакса за бочку. По старой дружбе, втихаря хихикая над могучей "Силой Сибири". Самоуверенность путинского окружения, если не сказать – тупость и непрофессионализм – можно оценить по паре цифр. Еще в начале 2020 года бюджет считался профицитным: ожидалось превышение доходов над расходами едва ли не в 1 трлн рублей. Но потом случилась встреча с жестокой реальностью, которая нагнула оптимистов так, что профицит превратился в дефицит: сначала 2-3 триллиончиков, а теперь уже и боятся уточнять – сколько конкретно? Путиномика – этот уродливый гибрид нефтегазовой трубы и распределительного лабаза – трещит по швам. Кормовая база сузилась до размеров фабрики Гознака. Центробанк сжигает Фонд Национального Благосостояния в угоду вождю, сбрендившему на курсе ненавистного доллара: эта зеленая сволочь не должна стоить дороже 80 рублей ни при каких обстоятельствах! Набиуллина вертится ужом на раскаленной сковородке, из последних сил обеспечивая бредовые хотелки "экономического гения".

В условиях отсутствия реальной тушки на троне, которую всерьез боится кремлевская звероферма, Пыньский образ, являющийся в онлайн-конференциях из Ново-Огарёво, не впечатляет. Что-то бормочет, заикаясь да запинаясь, но былого трепета в поджилках у придворной челяди не вызывает. Царь нынче не тот. И не гром он исторгает: это кирпичи из штанов выпали, и не молнии мечет, а тусклыми лампочками подмигивает. Ой, халтура, ой, не страшно! А страшно совсем другое: если одичалый плебс взбунтуется – это будет серьезный замес. Посему на всякий случай в Чечню уже погнали военных. Опыт Владикавказа на прошлой неделе кремлятине не понравился. Особенно взволновал прецедент, когда местные росгвардейцы отказались разгонять протестующих. Их и было-то всего тыщи полторы, но ведь все только начинается, и деньги у этих дикарей ни с того ни с сего не появятся! Откуда им взяться? Ротенберг не поделится, Набиуллина не раздаст. А Путин, как мы видим – черт знает где: закупорился и подтявкивает из укрытия. Так что замес будет обязательно. И то, что первой начинает закипать горячая кавказская кровь – вполне логично. Если полыхнет Кавказ – пламя быстро перекинется на южные регионы России, а там – дело техники. Причем, никаких сил Росгвардии уже не хватит. По свидетельствам очевидцев событий во Владикавказе, во время подготовки к разгону прибывшие из других регионов силовики открыто материли главу Северной Осетии Битарова и свое собственное руководство. Пёс-гвардейцам не понравилось, что их делают крайними. Тем не менее, приказ разогнать протестующих они на сей раз выполнили. Пока. Без гарантий на будущее. Так что рассчитывать на повиновение псовой гвардии – это обманывать самих себя. Личный состав набран из того же плебса, только беспринципного и расчеловеченного, но если завтра их матери-отцы, дедушки-бабушки серьезно спросят: "Кого ты защищаешь, сынок? Бандитов?" - эти звери могут пойти на саботаж. К примеру, осушить водометы или закашлять всем подразделением. И это при том, что в случае возникновения массовых протестов более чем в 5 городах никакой псовой своры для подавления уже не хватит. Достаточно вспомнить, как при летних протестах в Москве в 2019 году в столицу перебрасывали силовиков со всей европейской части России и даже при этом силы были на пределе.

С самых мутных низов, из глубин одичалых уже несутся к сводам пещеры проклятия в адрес непутевого царя, "просравшего всё". Это Путин стремительно утрачивает свою сакральность. И окружение, отгороженное от тела стенами бункера, в замешательстве переминается перед пустым имперским креслом. И, вроде, жив царек, и нехорошо при живом-то грешить такими мыслями, но делать-то что? Ведь разухабится вот-вот чернь немытая, разгуляется дикарь нечёсанный – и что прикажете потом с ним делать? Ведь пропадем же все пропадом! Этот лишнехромосомный всех нас на колья пересажает!

Молчит царек. Взял МХАТовскую паузу и заткнулся. И не дотянуться до него: и даже ни слова не выдавить и от отчаяния не придушить. Вот и делай, что хочешь. И наблюдай, как закипает в коллекторе, как в кратере Везувия. И жди каждый день: последний он в наших Помпеях или еще покривляемся на обочине истории?

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