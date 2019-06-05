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"Мізки на сходинках": в Росії чоловік впав з 12 поверху, ледь не вбивши сусідку. Відеофакт

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У російському Тобольську чоловік зірвався з балкона 12 поверху, впав на козирок під'їзду і проломив його.

Дивом не постраждав жінка, яка в цей час входила в під'їзд. Відео моторошного падіння зняли очевидці.

"Це все так швидко відбулося, буквально хвилини. Поліція приїхала, троє молодих хлопців вискочили з машини і побачили, заметушилися, не знаючи, за що схопитися. В очах непідробний жах. Мізки на сходинках. Час, нагадаю, 8:30, дітей в сад ведуть. Коротше, жесть повна. Там дівчинка (дівчина) стояла з собакою, сильно плакала. Думаю, дочка", – розповіли свідки НП "Мегатюмені".

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У прес-службі регіонального департаменту охорони здоров'я повідомили, що бригада прибула на місце через 5 хвилин після виклику. Медики лише констатували миттєву смерть у зв'язку з травмами, несумісними з життям.

Слідчі органи почали перевірку за фактом смерті 56-річного чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві на очах сусідів п'яниця викинув з 7 поверху власну матір.

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Місце
Росія
Тег
смерть
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