Мітинг в Москві: почалися перші затримання

На мітингу за вільні вибори в Мосміськдуму, який проходить в Москві на проспекті академіка Сахарова, поліцейські затримали першого учасника акції протесту.

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Митинг в Москве

Молодого чоловіка з листівками, в футболці з написом "Свободу Єгору Жукову" відвезли в ОВД "Басманний" для перевірки документів і взяття пояснень. Поліцейські збираються з'ясувати, де затриманий взяв листівки.

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