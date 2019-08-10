Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Мітинг в Москві: почалися перші затримання

1.2т Читати матеріал російською

На мітингу за вільні вибори в Мосміськдуму, який проходить в Москві на проспекті академіка Сахарова, поліцейські затримали першого учасника акції протесту.

(OBOZREVATEL также ведет онлайн-трансляцию протестов в России – все подробности, фото и видео смотрите здесь)

Митинг в Москве

Митинг в Москве

Молодого чоловіка з листівками, в футболці з написом "Свободу Єгору Жукову" відвезли в ОВД "Басманний" для перевірки документів і взяття пояснень. Поліцейські збираються з'ясувати, де затриманий взяв листівки.

Новина оновлюється

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Протести у Росії
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...