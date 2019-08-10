Мітинг в Москві 10 серпня: пряма трансляція

У суботу, 10 серпня, в Москві відбудеться мітинг "Повернемо собі право на вибори". Незважаючи на те, що він офіційно узгоджений, у столицю Росії вже масово стягують силовиків.

Це вже третя спроба російських активістів та опозиціонерів добитися у влади дозволу опозиційним кандидатам обиратися до Мосміськдуми. Початок мітингу заявлено на 14:00 на проспекті академіка Сахарова.

Пропонуємо до вашої уваги відео трансляцій мітингу:

(OBOZREVATEL також веде онлайн-трансляцію протестів у Росії – всі подробиці, фото і відео дивіться тут)

Нагадаємо:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції : людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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