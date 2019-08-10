Мітинг у Москві: з'явилися показові фото з висоти

У мережі показали фото мітингу через відмову у реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму у столиці Росії з висоти.

Так, журналіст Ілля Варламов продемонстрував знімок у своєму Twitter, і з іронією прокоментував: "Ох, знову ніхто не прийшов!".

Відзначимо, що на проспекті Сахарова, де проходить акція протесту, вельми багатолюдно. На вході юрбиться величезна черга. Не всі вони встигнуть пройти до 16:00. За даними "Білого лічильника", на мітинг прийшли 28,1 тис. осіб.

Фото мітингу в Москві 10 серпня з висоти Twitter Іллі Варламова

Фото мітингу в Москві 10 серпня з висоти Twitter Іллі Варламова

Фото мітингу в Москві 10 серпня з висоти MDK

За даними поліції, на проспекті зібралося зараз 15 тис. осіб.

Знову ніхто не прийшов pic.twitter.com/iZwFp8eZMR - Ілля Варламов (@varlamov) August 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві на акції протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму був помічений український прапор.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.