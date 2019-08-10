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Мітинг у Москві: з'явилися показові фото з висоти

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У мережі показали фото мітингу через відмову у реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму у столиці Росії з висоти.

Так, журналіст Ілля Варламов продемонстрував знімок у своєму Twitter, і з іронією прокоментував: "Ох, знову ніхто не прийшов!".

Відзначимо, що на проспекті Сахарова, де проходить акція протесту, вельми багатолюдно. На вході юрбиться величезна черга. Не всі вони встигнуть пройти до 16:00. За даними "Білого лічильника", на мітинг прийшли 28,1 тис. осіб.

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Фото мітингу в Москві 10 серпня з висоти

Фото мітингу в Москві 10 серпня з висоти

Twitter Іллі Варламова

Фото мітингу в Москві 10 серпня з висоти

Фото мітингу в Москві 10 серпня з висоти

Twitter Іллі Варламова

Фото мітингу в Москві 10 серпня з висоти

Фото мітингу в Москві 10 серпня з висоти

MDK

За даними поліції, на проспекті зібралося зараз 15 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві на акції протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму був помічений український прапор.

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Тема
Протести у Росії
Особа
Ілля Варламов
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Павлович Антон
Павлович Антон
Сколько английских шпионов, козлорылые фас!
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Sergeev Sergey
Sergeev Sergey
Вам то какое дело до митингов в Москве, своих клоунов не хватает?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Интересно, если из этого количества исключить тех, кого этот вопрос вообще никак не касается и которые не вкуривают о чем вообще речь т.е. приезжих, заробитчан, гасторбайтеров и прочих, сколько тут МОСКВИЧЕЙ? Судя по репортажу Дождя, москвичами являются только организаторы и полиция!
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