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30 вересня • оновлено в 06:00
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"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

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Прихильники президента Росії Володимира Путіна розкритикували узгоджену акцію протесту "Відпускай" на підтримку фігурантів "московської справи", що пройшла в столиці РФ 29 вересня.

Зокрема, в Telegram-каналі з назвою "ОПЕР Слил" пожартували, що "мітинг танув під дощем як цукор".

"Таке відчуття, що Навальний гроші на мітинг прогуляв у відпустці", – заявив Telegram-канал "Кремлевская прачка". Його автори здивувалися, що акція зібрала всього 20 тисяч учасників.

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Протест 29 вересня

Протест 29 вересня

DW

Нагадаємо, мітинг незареєстрованої Лібертаріанської партії Росії (ЛПР) узгодила влада. Детально про протест читайте в онлайн-трансляції OBOZREVATEL.

"Це акція підтримку фігурантів "московської справи", які отримали реальні терміни за вигаданим звинуваченням", – пояснили організатори.

"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

Скріншот

"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

Скріншот

"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

Скріншот

"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

Скріншот

"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

Скріншот

"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

Скріншот

"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

Скріншот

"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

Скріншот

"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

Скріншот

"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Особливий резонанс набула справа Павла Устинова. 16 вересня стало відомо, що суд у Москві засудив актора на 3,5 роки колонії загального режиму нібито за нанесення фізичної шкоди бійцеві ОМОНу під час акції 3 серпня.

  • Рішення судового органу викликало хвилю обурення в мережі. Пізніше російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора.

  • За Устинова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших.

  • 20 вересня Мосміськсуд за клопотанням Генпрокуратури РФ змінив Устинову запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

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Тема
Протести у Росії
Місце
Росія Москва
Теги
протести у Москві протест мітинг фотографии політика
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Дудко Олег
Дудко Олег
Да, скучно, ни тебе горящих покрышек, ни убитых полицейских. Не умеют в России протестовать, не Европа вообще.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Дудко Олег, дикость и ущербность
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиньи здесь перемогой не пахнет.Анальный пошёл на член спать.
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