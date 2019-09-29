"Мітинг тане під дощем": прихвосні Путіна висміяли нову акцію в Москві

Прихильники президента Росії Володимира Путіна розкритикували узгоджену акцію протесту "Відпускай" на підтримку фігурантів "московської справи", що пройшла в столиці РФ 29 вересня.

Зокрема, в Telegram-каналі з назвою "ОПЕР Слил" пожартували, що "мітинг танув під дощем як цукор".

"Таке відчуття, що Навальний гроші на мітинг прогуляв у відпустці", – заявив Telegram-канал "Кремлевская прачка". Його автори здивувалися, що акція зібрала всього 20 тисяч учасників.

Протест 29 вересня DW

Нагадаємо, мітинг незареєстрованої Лібертаріанської партії Росії (ЛПР) узгодила влада. Детально про протест читайте в онлайн-трансляції OBOZREVATEL.

"Це акція підтримку фігурантів "московської справи", які отримали реальні терміни за вигаданим звинуваченням", – пояснили організатори.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особливий резонанс набула справа Павла Устинова. 16 вересня стало відомо, що суд у Москві засудив актора на 3,5 роки колонії загального режиму нібито за нанесення фізичної шкоди бійцеві ОМОНу під час акції 3 серпня.

Рішення судового органу викликало хвилю обурення в мережі. Пізніше російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора.

За Устинова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших.

20 вересня Мосміськсуд за клопотанням Генпрокуратури РФ змінив Устинову запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

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