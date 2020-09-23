Місце падіння російського винищувача Су-30 показали з висоти пташиного польоту. Відео

У мережі виклали відео місця падіння російського військового винищувача Су-30, який розбився в Росії 22 вересня під час навчань.

Відео місця катастрофи з висоти пташиного польоту виклав Telegram-канал Life shot. Винищувач впав в лісовий масив в Тверській області.

Нагадаємо, НП сталася під час відпрацювання ведення повітряного бою. Причиною катастрофи стала помилкова атака екіпажем іншого винищувача Су-35.

Літаки проводили плановий навчально-тренувальний політ. Коли Су-35 вийшов на ціль, то замість фотовистрела вдарив з головного калібру.

Серед версій причин катастрофи розглядають мимовільний постріл або помилку наземних технічних служб, які з невідомих причин не вимкнули зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тверській області (Росія) у вівторок, 22 вересня, розбився військовий винищувач Су-30. Катастрофа сталася під час проведення планового навчально-тренувального польоту.

Причиною катастрофи військового літака Су-30 в Тверській області 22 вересня стала помилкова атака екіпажем Су-35.