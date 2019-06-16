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Ціле місто хоче вийти з РФ: озвучений прогноз

6.2тЧитати матеріал російською

Звернення жителів міста Киселевськ (Кузбас, Росія) до прем'єр-міністра Канади про надання притулку є акцією, яка навряд чи буде підтримана жителями інших міст РФ.

"Така ж ситуація практично у всіх регіонах Росії", - сказав OBOZREVATEL російський журналіст Ігор Яковенко.

Коментуючи факт незвичайного звернення, журналіст пояснив: "Я вважаю, що в такому ж стані знаходиться 90% громадян Росії. Абсолютна безвихідь. Безвихідь в плані екології, в плані зарплат, в плані пенсій, в плані взагалі умов життя".

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"Люди живуть в ситуації, коли приблизно у чверті населення немає нормальних туалетів, і діти просто тонуть в цих вуличних сортирах, тому я думаю, що громадянство Канади або якоїсь іншої нормальної країни – це реальна мрія", - додав Яковенко.

У той же час, на його думку, акція не має перспектив з кількох об'єктивних причин. Перш за все, тому, що "немає організаторів, які б змогли очолити і координувати цей процес".

Якщо ж такий організатор знайдеться, йому загрожує кримінальне переслідування за посягання на територіальну цілісність РФ, - зауважив журналіст.

Вуличний туалет, Росія. Ілюстрація

Вуличний туалет, Росія. Ілюстрація

Газета.Ру

Разом з тим він переконаний: ініціатива жителів кузбаського міста не буде покарана. "Я думаю, що нічого страшного з ними не буде", - сказав він.

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Як писав OBOZREVATEL, жителі російського Кузбасу звернулися до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням надати їм притулок. На відео, яке опублікував журналіст Денис Казанський, люди скаржаться на несприятливу екологічну обстановку, в зв'язку з чим зростає ризик онкологічних захворювань.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Ігор ЯковенкоДжастін Трюдо
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мне показалось, или украинской журналистикой было пробито очередное днище?
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