Місто-курорт у Росії пішло під воду: фото і відео потопу

На російському курорті Сочі стався справжній Армагеддон. Після того, як там вранці 17 серпня почалася залпова злива, місто буквально попливло.

Незважаючи на те, що місцева влада запевняє, що ситуація під контролем, жителі викладають у мережу фото і відео потопу. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За їхніми даними, дощі підтопили низку вулиць курорту і ділянку федеральної траси Джубга-Сочі. Затоплено автодороги сочинських мікрорайонів Битха, Ареда, вулиця Горького.

Потоп у Сочі Скріншот з відео

Потоп у Сочі Скріншот із відео

Потоп у Сочі Скріншот з відео

Потоп у Сочі Скріншот з відео

Потоп у Сочі Скріншот з відео

Потоп у Сочі Скріншот з відео

У той же час, прес-служба адміністрації Сочі повідомляє, що в місті діє штормове попередження. Зберігається ймовірність формування смерчів над морем і підйому рівня води в річках.

Всі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

У Сочі вулицями плавають люди, місто буквально тоне. Гроза, град і шквалистий вітер до 22 м / сек - все це прогноз на сьогодні і завтра, за інформацією місцевого МНС ⛑ pic.twitter.com/ELVu0wYdXr - Romanoff Роман (@ villwetow78) August 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 17 серпня місцева влада заявила, що над Сочі нависла серйозна небезпека, яка буде зберігатися до 19 серпня. Зокрема, основний удар стихії очікується на Лазаревський район, де багато курортних селищ.

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