Міст звалився на людей: у Москві сталася моторошна НП у новорічну ніч

У Москві в понеділок, 31 грудня, п'ять людей постраждали при обваленні моста в парку Горького.

Надзвичайна подія сталася з конструкцією, розташованою над катком у Парку культури і відпочинку імені Горького, повідомляє РЕН ТВ.

Міст обвалився в той момент, коли присутні в парку люди вітали одне одного з Новим роком.

Постраждалим викликана швидка, обставини події з'ясовуються.

У мережі з'явилися перші фото та відео з місця інциденту:

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Як писав OBOZREVATEL, у Воронезькій області Російської Федерації 21 листопада обвалився міст через річку Савала, у результаті чого постраждали шість осіб.

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