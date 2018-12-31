Міст звалився на людей: у Москві сталася моторошна НП у новорічну ніч

У Москві в понеділок, 31 грудня, п'ять людей постраждали при обваленні моста в парку Горького.
Надзвичайна подія сталася з конструкцією, розташованою над катком у Парку культури і відпочинку імені Горького, повідомляє РЕН ТВ.
Міст обвалився в той момент, коли присутні в парку люди вітали одне одного з Новим роком.
Постраждалим викликана швидка, обставини події з'ясовуються.
У мережі з'явилися перші фото та відео з місця інциденту:
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Як писав OBOZREVATEL, у Воронезькій області Російської Федерації 21 листопада обвалився міст через річку Савала, у результаті чого постраждали шість осіб.
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