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Міст звалився на людей: у Москві сталася моторошна НП у новорічну ніч

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У Москві в понеділок, 31 грудня, п'ять людей постраждали при обваленні моста в парку Горького.

Надзвичайна подія сталася з конструкцією, розташованою над катком у Парку культури і відпочинку імені Горького, повідомляє РЕН ТВ.

Міст обвалився в той момент, коли присутні в парку люди вітали одне одного з Новим роком.

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Постраждалим викликана швидка, обставини події з'ясовуються.

У мережі з'явилися перші фото та відео з місця інциденту:

Міст упав на людей: у Москві — моторошна НП у новорічну ніч

yaplakal.com

Міст упав на людей: у Москві — моторошна НП у новорічну ніч

yaplakal.com

Міст упав на людей: у Москві — моторошна НП у новорічну ніч

yaplakal.com

Міст упав на людей: у Москві — моторошна НП у новорічну ніч

yaplakal.com

Міст упав на людей: у Москві — моторошна НП у новорічну ніч

yaplakal.com

Міст упав на людей: у Москві — моторошна НП у новорічну ніч

yaplakal.com

Міст упав на людей: у Москві — моторошна НП у новорічну ніч

yaplakal.com

Як писав OBOZREVATEL, у Воронезькій області Російської Федерації 21 листопада обвалився міст через річку Савала, у результаті чого постраждали шість осіб.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Новий рік
Місце
РосіяМосква
Тег
Новий рік-2019
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
вот же мразоту бумерангом ебашит)) по делом)
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
прокляти..совпадение..недумаю..
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским собакам! смерть окупантам
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