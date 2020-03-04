Мішустін заборонив вивозити з Росії маски від коронавірусу. Документ

У Росії через загрозу поширення смертельного коронавірусу заборонили до 1 червня 2020 року вивозити з країни медичні маски.

Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, повідомляє пресслужба російського уряду.

"З метою захисту інтересів російських громадян підписаною постановою введена тимчасова заборона на вивезення з Росії окремих видів продукції, за винятком вивезення такої продукції для надання міжнародної гуманітарної допомоги, а також вивезення фізичними особами для особистого використання матеріалів і предметів одноразового вживання, що належать до цієї продукції", – йдеться в повідомленні.

Михайло Мішустін

Також до переліку продукції з тимчасовим обмеженням на вивіз виявилися захисні респіратори і окуляри, маски з протиаерозольними фільтрами, комбінезони та костюми хімзахисту, бахіли, маски, бинти, вата і марля, деякі дезінфікуючі і противірусні засоби, медичні рукавички і халати.

Розпорядження уряду РФ Скріншот

Розпорядження уряду РФ Скріншот

Розпорядження уряду РФ Скріншот

Розпорядження уряду РФ Скріншот

Розпорядження уряду РФ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві, за неофіційними даними, зафіксували перший випадок захворювання коронавірусів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.