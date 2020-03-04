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4 березня • оновлено в 11:37
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Мішустін заборонив вивозити з Росії маски від коронавірусу. Документ

2.4т
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У Росії через загрозу поширення смертельного коронавірусу заборонили до 1 червня 2020 року вивозити з країни медичні маски.

Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, повідомляє пресслужба російського уряду.

"З метою захисту інтересів російських громадян підписаною постановою введена тимчасова заборона на вивезення з Росії окремих видів продукції, за винятком вивезення такої продукції для надання міжнародної гуманітарної допомоги, а також вивезення фізичними особами для особистого використання матеріалів і предметів одноразового вживання, що належать до цієї продукції", – йдеться в повідомленні.

Михайло Мішустін

Михайло Мішустін

Також до переліку продукції з тимчасовим обмеженням на вивіз виявилися захисні респіратори і окуляри, маски з протиаерозольними фільтрами, комбінезони та костюми хімзахисту, бахіли, маски, бинти, вата і марля, деякі дезінфікуючі і противірусні засоби, медичні рукавички і халати.

Розпорядження уряду РФ

Розпорядження уряду РФ

Скріншот

Розпорядження уряду РФ

Розпорядження уряду РФ

Скріншот

Розпорядження уряду РФ

Розпорядження уряду РФ

Скріншот

Розпорядження уряду РФ

Розпорядження уряду РФ

Скріншот

Розпорядження уряду РФ

Розпорядження уряду РФ

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві, за неофіційними даними, зафіксували перший випадок захворювання коронавірусів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Михайло Мішустін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Обоз, вы д е б и л ы? Какие "маски от короновируса"? Ох безграмотность селюковская.
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие такие "маски от коронавируса"?
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4
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кристина Стефанова, Не обращай внимания на заголовок, это для хoхлов, они все равно дальше не читают)
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4
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
И это правильно.
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3
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