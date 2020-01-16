"Серый" вместо "плохого".

Новым премьер-министром РФ назначен Михаил Мишустин — личность, мягко говоря, серая и широкому кругу граждан до сей поры неизвестная.

Совершенно типичная для функционера Путинской эпохи биография, обычные увлечения, стандартные достижения и карьерный путь.

Очевидно, что Мишустин — фигура техническая и, вполне возможно, временная.

Мишустин назначен Премьером лишь для того, чтобы верного Димку Панса можно было спокойно перебросить на, куда более важный для Путина в данный момент времени, Совет Безопасности, отдав кресло кому-то неприметному, не притягивающему лишнего внимания.

Скорее всего, Мишустину суждено просидеть в тёплом кресле некоторое время(от нескольких месяцев до 1,5 года) ничем не запомниться и спокойно уйти в небытие.

Фактически, вместо "плохого боярина" Медведева, на которого было принято сваливать все грехи хорошего Царя Путина, приходит "серый боярин", которого просто никто не увидит и не услышит.

Впрочем, начал Мишустин вполне резво, объявив о создании в течение 2 лет единой базы данных, куда будут заноситься все без исключения доходы населения.

Формально — для предоставления социальной помощи;

реально — для тотального обложения оброком.

"Все домохозяйства в РФ в течение двух лет будут внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца для предоставления адресной социальной помощи" — заявил Мишустин.

Путинская система продолжает работать под старым лозунгом "люди — вторая нефть", согласно которому оплата обещанных накануне "пряников", всецело ложится на плечи самих россиян.

"Мы вас сначала хорошенько ограбим, а потом незначительную часть вернём обратно, чтобы все видели какие мы благородные добродетели. И только попробуйте не обрадоваться! Моментально лишим и этого!"

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