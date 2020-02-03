Головна Новини
3 лютого • оновлено в 13:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Злий одесит
Злий одесит
Український блогер Всі статті автора

"Мировая бензоколонка" Россия теряет свой статус

6.6т
Читати матеріал російською

Кремлевская пропаганда любит использовать в своих информационных ретрансляциях термин “величие” и в той или иной форме связывать его с Российской Федерацией. Хотя зачастую понятие “величие” во многих областях деятельности РФ больше кажется неудачной шуткой, нежели констатацией факта.

Великая мировая экономика? Нет, и экономический кризис, с нищающим населением и деградирующим производством это ярко продемонстрировали. Великая космическая держава? Нет, и пошатнувшиеся позиции РФ в космической отрасли тому яркий пример. Великая морская сверхдержава? Нет, и пикирование производства кораблей до уровня “корвет”, с невозможностью строительства эсминцев и авианосцев, а также завершением в срок банально ремонта некоторых единиц, томящихся десятилетиями на верфях, особо яркий триггер её немощности.

Новини
Странный китайский коронавирус и его неоднозначный эффект

Но вот если говорить об энергетическом величии, то тут не поспорить, и не зря покойный сенатор Джон МакКейн прозвал Россию “мировой бензоколонкой”. Как-никак, а первое место по запасам газа в мире и шестое по запасам нефти ей в полном праве даровало таковое звание. Но, что это ей дало? Какой профит?

Конечно, когда цены на нефть и газ росли как на дрожжах, росла и экономика РФ, полностью зависящая от благополучия ценообразования на углеводороды. Но когда нефть стала пикировать, а газ получил перспективы пробить отметку ниже $300 за тысячу кубометров, затем ниже $200, а сейчас и ниже $100, последняя надежда на выживание системы в РФ стала иссякать.

Вспышка коронавируса в Китае и вовсе обвалила мировые сырьевые рынки, опустив цену на нефть сорта Brent более чем на 15%, с $66 за баррель до $56. Техасская WTI и вовсе пробивала отметку $51 за баррель, потеряв более 16%.

Новини
Уход Суркова: его сломал соперник

В январе рухнули не только нефть и газ, но и исторического минимума 4-летней давности достигли цены на медь, обвалившиеся более чем на 12%, никель спикировал на 9%, олово обрушилось на 7%, алюминий на 6% и т.д.

Но если бы только этими негативными явлениями всё ограничилось на сырьевой прокладке мирового уровня.

Россию планомерно вытесняют с энергетического рынка, в частности, во многом, благодаря падающему как качеству российского сырья, так и сланцевой революции США, позволившей американским компаниям осуществить полномасштабную экспансию. Но одно дело борьба с конкурентами, а совсем другое, когда сам себе в колеса ставишь палки.

Новини
Российская версия авиакатастрофы в Иране “по Фрейду” сдала виновных

Первый удар по энергетическому величию РФ получила, когда, вторгнувшись в Украину в 2014 году, по сути, ускорила процесс становления энергонезависимости оказавшийся под ударом страны. Украина отказалась от российского газа, сосредоточившись как на развитии собственной газодобычи, так и реверсном импорте из ЕС.

Вторым по-настоящему серьезным ударом для России можно считать отказ от её газа со стороны Польши. Ещё одна страна отказывается от российского “голубого золота”, найдя ему альтернативу и создавая чёрную дыру в привычном, устоявшемся финансовом потоке.

Но, по-настоящему неожиданный удар нанесла так часто называемая в российских СМИ “братской” – Беларусь. Ведь нежелание Москвы идти навстречу Минску в вопросе цен на нефть, вынудило РБ искать альтернативу российскому “чёрному золоту”. И эта альтернатива не только была найдена в минувшие месяцы, но и лично приехала 1 февраля в Минск для переговоров с Александром Лукашенко.

Новини
Авиакатастрофа в Иране: интересная версия

В данном случае я имею ввиду визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск, который, помимо прочих обещаний, заверил президента Беларуси в том, что штаты могут обеспечить РБ нефтью в полной мере.

Если США и вправду смогут реализовать данный проект, то это будет тотальное фиаско внешнего вектора Кремля. Своим энергетическим диктатом и надеждой на безграничный шантаж энергетически зависимых стран Москва себя же завела в глухой тупик. Тупик, который не только её лишает возможности осуществлять энергетический шантаж, но и начинает бить до нефтегазовым доходам, а, следовательно – наполнению бюджета за счет них. Украина, Польша, Беларусь…

С годами “мировая бензоколонка” начинает терять свой статус. И это даже без упоминания того, что её месторождения продолжают стремительно истощаться, а развивать новые она не в силах.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Злий одесит Злий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Информационное сопротивление
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
14
38
Смішно
62
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колесников Владимир
Колесников Владимир
Это выражение Маккейна, царство ему небесное, совершенно не точное. Россия не бензоколонка, а нефте лавка. Ибо она продает сырье, а не продукцию перегонки.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Питон Каа
Питон Каа
Конечно США могут полностью обеспечить Беларусь нефтью, я вам даже больше скажу, они могут полностью обеспечить нефтью и Польшу с Украиной, но есть одно "но", им всем нечем за нее платить, тем более по "конкурентным" ценам + доставка. Так что повыдрючивается Лукашенко да и вернется к закупкам у России иначе "экономика" Беларуси "вылетит в трубу". А по поводу всего остального бреда, так ведь и эсминцы строятся и подводные лодки и самолеты и ракеты, в том числе и космические и технологии развиваются ибо невозможно создать новейшие в мире вооружения без современных технологий и развитого производства. Ну а про золотовалютные резервы России и вовсе писать не буду, а то у скакуасов разорвутся пуканы от зависти.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Golan Sim
Golan Sim
Наш еле поц "одысит" из ипано-франковска почему-то ничего не говорит про нынешний статус нашей Украины. Видимо, кроме России его ничего не интересует. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги