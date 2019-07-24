Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що готовий дати відверте інтерв'ю російським журналістам.

З 2016 року всі будівлі федеральних телеканалів Російської Федерації або, принаймні, більшість, стали об'єктами стратегічної інфраструктури міністерства оборони РФ.

У Російській Федерації існує Доктрина інформаційної безпеки. Це дуже важливий документ. Напевно, другий за значимістю після Воєнної доктрини. Він регламентує військові дії Росії в інформаційній сфері.

Там дуже чітко прописані поняття "інформаційна війна", "інформаційна протидія". Наприклад, ще в 2000 році в документі було сказано: "активне інформаційне протиборство, дезорієнтація громадської думки в окремих державах і думки світової спільноти загалом, прагнення сторін до дезорганізації систем державного військового управління".

Це їхня позиція щодо ведення війни, сформульована ще 10 років тому. Тобто в певні періоди вони собі дозволяють займатися дезорієнтацією думки світової громадськості. Про це йдеться в офіційних документах.

У нас всі дивуються – мовляв, як вони собі таке дозволяють? А вони собі дозволяють.

Далі. У Доктрині інформаційної безпеки РФ прописано, що суб'єктами, які її виконують, є всі федеральні телеканали Російської Федерації, всі ЗМІ, в яких є російський капітал, зокрема, приватний, і всі російські ЗМІ за кордоном.

З одного боку, ми бачимо: нормативні документи Росії кажуть, що в разі підготовчого періоду до війни, загрозливого періоду або безпосередньо війни вони можуть собі дозволити дезорієнтацію світової громадськості і центрів управління противника.

З іншого боку, ми бачимо, що російські федеральні телеканали є суб'єктами виконання Доктрини інформаційної безпеки РФ.

Володимир Зеленський Україна Нова

Тому контакт з російським ЗМІ – це фактично контакт з противником. Чи доцільно на це йти? Все залежить від того, яку мету переслідує Верховний головнокомандувач воюючої країни.

Якщо це просто наївність, якщо він думає, що в цьому немає нічого страшного, просто поспілкувався зі ЗМІ та все, то я поясню, що такі інтерв'ю можуть бути використані росіянами безліччю способів.

Наприклад, для демонстрації світовій громадськості і населенню Росії, що насправді ніякої війни або конфлікту між Росією і Україною немає. Останнім часом з цією метою вони дуже часто використовують різні гуманітарні акції. Наприклад, нещодавнє інтерв'ю Путіна і Медведчука Оліверу Стоуну, різноманітні культурні заходи – демонстрація фільмів, концерти тощо. Або конкурси краси за участю українських дівчат. Все це вони використовують як важелі пропаганди або способи введення в оману противника.

Вони демонструють, що нібито війни між Росією і Україною немає.

Навіщо це робиться? Це робиться для того щоб довести світовій громадськості, що в Україні – внутрішній громадянський конфлікт. "Нас там нєт".

І ось завтра всі побачать, як Володимир Зеленський дає інтерв'ю російським ЗМІ, які до цього 5 років були заборонені в Україні і які називалися пропагандистськими. Це буде прекрасний привід показати: "дивіться, ми не пропагандисти, війни в Україні немає. Це все "партія війни", це проклятий Порошенко. А ось Медведчук, ось політичні в'язні на зразок Єфремова, ось український президент, який спокійнісінько російською спілкується з російськими ЗМІ".

Це їхня мета. Вони її досягають, і ми програємо. На жаль.

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