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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Путін розпочне наступ з Києва

12.3т Читати матеріал російською

У разі, якщо Росія розгорне повномасштабну війну проти України, в першу чергу вона запустить авіацію і ракетні війська, а далі проведе сухопутну операцію, - заявив помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин.

Іван Апаршин робить заяви щодо свого бачення наступу Російської Федерації згідно з тим, як його вчили у військовій академії Радянського Союзу. Він оперує загальновійськовою практикою, статутами і оперативними установками, які є в Україні і які вивчалися в Союзі. Це не добре і не погано.

Але мене трохи дивує заява пана Апаршин ось чому. П'ятий президент України Петро Порошенко та представники Генерального штабу підкреслювали, що є високий ризик розширення агресії РФ. Основною метою введення воєнного стану була перевірка боєздатності України, можливості функціонування державних інститутів в таких умовах і того, наскільки швидко ми зможемо провести мобілізацію і підготовку резервістів.

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Тоді через передвиборчу кампанію всі експерти з боку Зеленського, в тому числі Апаршин, кричали про те, що влада просто лякає, що це зроблено для того щоб скасувати вибори, що насправді загрози немає. І тоді виникла ця фраза, яка стала нарочитою: "А то Путін нападе".

Зараз же Апаршин фактично повторює те, що більшість фахівців з оборони говорили протягом декількох років, що говорив минулий Верховний головнокомандувач – що Росія нарощує сили, що Росія готується. Мені здається, це не зовсім справедливо.

Дійсно, Російська Федерація накопичила велику кількість авіації, але для того щоб її використовувати, спочатку їм буде потрібно придушити наші системи протиповітряної оборони.

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Але необхідно розуміти, що всі військові операції починаються з інформаційно-психологічних операцій. А сучасна війна починається ще і з дестабілізуючих дій безпосередньо в місцях, де є центри прийняття рішень і управління військами, зокрема, в Києві.

Володимир Путін, Сергій Шойгу на воено-морському параді в Санкт-Петербурзі

Володимир Путін, Сергій Шойгу на воено-морському параді в Санкт-Петербурзі

Офіційний сайт президента Росії

Тому перед тим, як щось робити, необхідно організовувати соціальні протести, необхідно дискредитувати військово-політичне керівництво, необхідно знищити системи зв'язку, необхідно придушити ППО. Інакше ці літаки, яких всі бачать, будуть збиватися нами.

Звичайно, Російська Федерація готується до війни, але індикатором початку війни буде не підйом в повітря авіації, а зовсім інші речі.

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Сирія показала, що Росія може перекидати дуже велику кількість авіації. Навіть американська розвідка не встигла зорієнтуватися, що РФ перекинула туди більше 200 літаків.

Але в нашій ситуації, на відміну від Сирії, все трохи складніше, тому що у нас є сучасні системи ППО, нам допомагає американська розвідка і розвідка інших країн НАТО. Тому я сподіваюся, що ми трохи швидше, ніж сирійці, визначимо, що почалася військова операція.

Росія однозначно готується, але згідно з її військовими доктринами, вони досягнуть необхідних оперативних можливостей приблизно до 2020 року.

Тепер що стосується перемир'я. Що далі ми будемо робити в цій ситуації, невідомо. За сьогоднішній день у нас було 13 обстрілів, недавно знову був загиблий, вчора був поранений. Семеро осіб, як мінімум, загинули під час виконання бойових завдань в зоні ООС.

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На мою думку, при таких загрозах, які озвучив пан Апаршин, а до цього озвучували інші експерти, не слід робити одностороннє розмінування або відведення військ. Це може привести до зниження нашої боєздатності і до поліпшення ситуації і умов для противника.

Заяв мало. Хотілося б побачити, якими будуть дії з точки зору безпеки і оборони в таборі Зеленського.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Теми
Ексклюзив Конфлікт в Сирії Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Перемир'я на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Росії ПВО
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Донесение агента спецотдела тайной секретной и дюже замуленной службы знакомств под прикрытием, позывной - Гэй галя Гай -" Дакладаю- Путин в Киёве!!!. наши заняли оборону на ближних подступах к Житомиру. Строим восточный вал по линии Керзона,.(если кто помнит с гражданской начала 20 века.) Вчера надраили кирпичем трехдюймовки из луцкого замка, стоять как новые,.жалко арсеналы подкачали. Наше ПВО внушает агрессору, шо он не пройдет мимо. Короче!! все поднатужились и ждем,.вот только Грымчак - гнида оказался. а какие песни пел за побратымов. Слава Украине!!!
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Golan Sim
Golan Sim
Наш "отважный" сволонтёр славик гэй судорожно призвал всех и каждого на борьбу с российской авиацией. ))))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба нарыть як можно больше схронов на Западещине к 20 року,шо бы було куда тикать
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