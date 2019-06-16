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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналістВсі статті автора

Путин готовится к войне, он начинает спешить

26.1тЧитати матеріал російською

РФ комментирует терракты, а точнее, военные операции на танкерах с нефтью в Оманском заливе.

Все знают, что при нынешних трендах нефть будет падать, а некоторые аналитические компании обещают резкое падение уже в этом полугодие.

Причем падение цен нефти ждут ниже критических возможностей РФ формировать бюджет.

Как не смеялись мы с плана Анаконда, а гонка вооружения, втягивание РФ в региональные конфликты, санкции и цены на нефть делают свое дело.

Руководство РФ все это понимает и спешит.

Напомню, что 22 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации М.Санаи.

И у них состоялся "обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".

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"Мусора – позор России"

Теперь пресс-секретарь Путина Песков заявляет, что "инциденты, подобные событиям в Оманском заливе, способны расшатать основы мировой экономики, поэтому голословные обвинения в таких ситуациях нельзя принимать во внимание".

Такие же заявления мы слышали после Солсбери или после сбития боинга МH-17.

При этом ясно, что РФ сама заинтересована в войне США и Ирана, что продлило бы относительно высокие цены на нефть и позволило бы отвлечь мировое сообщества от других интересов РФ - Беларуси, Украины, Молдовы...

Мы же видим, что РФ продолжает разворачивать свою инфраструктуру для войны у нас на границах.

Все все понимают, поэтому США уже увеличивает свой контингент в Польше.

РФ тоже не пасет задних и в Украине. Медведчук скупает телеканалы в Украине.

Сейчас еще и СТБ, Айситиви, Новый вероятно готовят на продажу, весь холдинг.

Новини
"Мусора – позор России"

А кто купит? Точно не Нетфликс.

Идут переговоры Беларуси и РФ про зону единой валюты, а военная доктрина Единой Союзной Державы уже утверждена российской стороной, о чем висит сообщение на сайте президента РФ.

Все спешат, все накапливают средства и доводят инфраструктуру.

Мне было бы, возможно, плевать на проблемы США, Беларуси и даже стран Балтии, если бы это все не касалось и Украины.

РФ уже испытывает тактические виды ЯО и давно имеет доктрину первого удара в ответ на угрозу для РФ не ядерного характера.

А что в Украине?

Шорты, фонтаны, Бойко и Медведчук с новой компанией по поставке газа и концерты с танцами от всех политических сил по регионах?

А ведь заденет в первую очередь нас. От цен на бензин до реальной войны.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Теми
Російська воєнна загрозавійнаРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Мырослава Гая
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Забористая трава у мырослава Huya)))
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Такие же заявления мы слышали после Солсбери или после сбития боинга МH-17" и что дальше? Через месяц пятилетие катастрофы, а расследование стоит на месте, картинки из Интернета годятся только для репортажей в СМИ и на раз будут отбиты в рамках судебного разбирательства данными более объективного характера. И про Солсбери тоже как-то затихли...
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Санин Влад
Санин Влад
Ну так рашка и атаковала эти танкеры)))))это всем ясно это же РФ оплот терроризма)))))ну а если начаться война рашки просто не станет и не по тому что ее НАТО уничтожит а по тому что если начнется мировая война то скорее всего АЭС на Украине будут уничтожены и не станет ни Украины ни рашки и Европы аж да англии
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