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Мирослав Гай
Мирослав Гай
ЖурналістВсі статті автора

Падение мостов в РФ: Кремль вводит противника в заблуждение

20.4тЧитати матеріал російською

В РФ за 2018 год рухнуло или повредились около 100 мостов.

Это по данным из самой РФ. Есть много ссылок на эту тему.

Мы все много шутили по этому поводу, особенно про старую инфраструктуру.

Но если представить, какие объёмы военной техники прогоняли по этим мостам, что аварии вышли за все возможные статистические данные, то можно представить всю ужасность подготовки к войне.

Также, за последние годы, мы множество раз смеялись над авиакатастрофами российских военных. Но если понять, что они падают из-за огромного увеличения тренировок пилотов, то становятся понятны масштабы подготовки.

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Нужна ли России Москва?

Сейчас очень много российских экспертов, российских либеральных журналистов день и ночь высмеивают российскую армию, гру, фсб, спецназ и т.д.

"РФ не могло вмешаться в выборы США потому, что мы дураки, у нас коррупция, мы даже ракеты не можем запустить."

"Наши спецслужбы дурачье, вон посмотрите на Солсберецких".

"Все украдено, командование войск дураки, средств на войну нет".

Это операция по введению в заблуждение противника.

Внутри же страны риторика другая: милитаризация, угрозы, ненависть, мобилизация.

Это операция по консолидации населения.

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РФ готовится к войне. Они всячески отягивают момент, когда будет уже невозможно замечать эти приготовления.

Уже сейчас западные эксперты все это видят, когда до этого кричали лишь чеченцы, грузины и украинцы.

Увеличилась активность российской разведки, шпионаж, убийства перебежчиков, кибератаки.

Развивается гуманитарная агрессия.

Со всех сторон идут доклады разных стран про увеличение активности российских спецслужб за рубежом. Агентов уже ловят пачками и выдворяют назад в РФ.

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Война требует длительной подготовки, не год и не два.

Начальник Генерального Штаба РФ Герасимов заявил, что Россия должна начать наращивание военных возможностей и военное производство в мирное время - читай уже давно начали.

И если у Европы есть еще пару лет, то у Украины нет. Война уже идет в нашей стране не только на уровне гуманитарной агрессии и разного вида военных информационных операций, но и на уровне боевых действий локального характера.

Гитлеровская Германия была убогой, разрушенная первой мировой войной страной, от которой никто не ждал начала новой войны и уничтожения миллионов и миллионов людей.

И ядерного оружия тогда еще не было.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
параноя .
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Шевчук Юрий
Шевчук Юрий
Самое большая глупость недооцеивать и высмеивать противника даже более слабого а россия третья армия в мире.
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Захотел я как то раз ебнуть Вову промеж глаз. но промазал в ентот раз, Мирослав подставил глаз.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Гарев Игорь, блдь, еб*ть ты сцуко креативный 😂😂😂😂. Все думают на Казларыльне 87% еб*нутых, но благодаря тебе, статистика переваливает за 90...
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