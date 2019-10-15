"Мусолять п'ять днів": в оточенні Пригожина відреагували на чутки про "загибель"

Оточення російського мільярдера Євгена Пригожина, який нібито розбився в авіакатастрофі у Конго ще 11 жовтня, досі цю інформацію офіційно не спростувало.

Як повідомляє OBOZREVATEL джерело, за п'ять днів "мусування чуток у пресі від Пригожина не було не тільки підтверджень, але і жодних спростувань теж".

"Всі чекають, поки нікому нічого не відомо, точної інформації немає. Навіть якщо це чутки, то комусь же вони знадобилися", – прокоментував джерело.

Про можливу загибель Пригожина заговорили у неділю 13 жовтня ввечері. Першим інформацію опублікував сайт Readovka.ru. За їхніми даними, у Демократичній республіці Конго розбився літак Ан-72, на борту якого міг перебувати російський бізнесмен Євген Пригожин. Літак зазнав аварії ще 11 жовтня.

Євген Пригожин і Володимир Путін Обозреватель

12 жовтня Пригожин мав зустрітися з президентом африканської країни у Кіншасі, куди і прямував літак, але зустрічі не було.

У посольстві Росії в Конго у суботу заявили, що на борту були тільки двоє російських громадян – Володимир Садовничий і Віталій Шумков. Крім них у літаку летіли військові та впливові чиновники, включаючи працівників адміністрації президента Конго.

За даними порталу Znak.com, Пригожин нібито не виходив на зв'язок зі своїм оточенням вже кілька днів. Проте там не схильні вважати, що з ним щось трапилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі набирають обертів чутки про загибель мільярдера Євгена Пригожина, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна.

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