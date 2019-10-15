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15 жовтня • оновлено в 12:22
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"Мусолять п'ять днів": в оточенні Пригожина відреагували на чутки про "загибель"

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Оточення російського мільярдера Євгена Пригожина, який нібито розбився в авіакатастрофі у Конго ще 11 жовтня, досі цю інформацію офіційно не спростувало.

Як повідомляє OBOZREVATEL джерело, за п'ять днів "мусування чуток у пресі від Пригожина не було не тільки підтверджень, але і жодних спростувань теж".

"Всі чекають, поки нікому нічого не відомо, точної інформації немає. Навіть якщо це чутки, то комусь же вони знадобилися", – прокоментував джерело.

Про можливу загибель Пригожина заговорили у неділю 13 жовтня ввечері. Першим інформацію опублікував сайт Readovka.ru. За їхніми даними, у Демократичній республіці Конго розбився літак Ан-72, на борту якого міг перебувати російський бізнесмен Євген Пригожин. Літак зазнав аварії ще 11 жовтня.

Євген Пригожин і Володимир Путін

Євген Пригожин і Володимир Путін

Обозреватель

12 жовтня Пригожин мав зустрітися з президентом африканської країни у Кіншасі, куди і прямував літак, але зустрічі не було.

У посольстві Росії в Конго у суботу заявили, що на борту були тільки двоє російських громадян – Володимир Садовничий і Віталій Шумков. Крім них у літаку летіли військові та впливові чиновники, включаючи працівників адміністрації президента Конго.

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За даними порталу Znak.com, Пригожин нібито не виходив на зв'язок зі своїм оточенням вже кілька днів. Проте там не схильні вважати, що з ним щось трапилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі набирають обертів чутки про загибель мільярдера Євгена Пригожина, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна.

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Особи
Євген Пригожин Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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