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15 грудня • оновлено в 14:23
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Мінські угоди: Кремль висунув Україні нахабний ультиматум щодо "Л/ДНР"

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Для внесення змін до Мінськіх угод президенту України Володимиру Зеленському необхідна спільна робота з ватажками так званих ДНР і ЛНР.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "Взгляд". За його словами, якщо президент України Володимир Зеленський хоче вирішити конфлікт на Донбасі, для цього "необхідно домінування на політичній арені країни".

Мінські угоди: Кремль висунув Україні нахабний ультиматум щодо "Л/ДНР"

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Видання зазначає, що раніше Зеленський висловив бажання внести зміни в Мінські угоди. В першу чергу його пропозиції стосувалися відновлення контролю України над кордоном території країни.

"Київ давно наполягає на зміні Мінських угод в частині контролю на кордоні, вимагаючи передати його Києву до виборів в Донбасі. На саміті в "нормандському форматі" лідери чотирьох країн в результаті виступили із заявою на підтримку Мінська-2", – відзначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на саміті "нормандської четвірки" в Парижі сторони не підписали жодного документа.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
мінські домовленості
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Новини ДНР Новини ЛНР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И в чем наглость?
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