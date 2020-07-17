За последнюю неделю пресса перемалывает десятки заявлений, якобы Путина. На самом деле, это работает его пресс-служба, которой "дадена" команда лить позитив на вновь утвержденного фараона. От его имени делаются заявления о том, что экономика спасена благодаря его чуткому руководству из глубин и тишин бункера, что коронавирус побежден в отличном стиле, что все кругом колосится, наполняется и пенится.

Хотя да, есть отдельные недочеты, но это все происки врагов, которые не дают достроить трубу Северного Потока или что-то в этом стиле. Со слов Путина, условный россиянин стал богаче, толще и довольнее, в чем имеется и его скромная заслуга. По этой причине россияне должны складывать ему гимны и кантаты, а кто умеет – вылепливать его бюсты из доступных материалов.

Такое можно говорить в тот самый момент, когда нефть закрепилась в районе 43 долларов за бочку, вместо 20, поскольку тогда никаких заявлений не было вовсе. Теперь же можно такое рассказывать, приписывая себе заслуги, которые по праву принадлежат (по мере убытия): нефти, Трампу, Саудовской Аравии. Нефти – за то, что в общем, кроме нее и газа Москве и продавать-то нечего. Трампу – за то, что тот надавил на саудитов, чтобы те не сделали российской нефти "секир-башка", ну а самим саудитам – за то, что они поддались давлению Трампа и таки не додушили лепрозорий. Но Путин все это подает таким образом, что все это сделал он сам.

Тем временем, российская экономическая пресса пишет о том, что важные индикаторы сигнализируют о том, что ситуация далека от стабильности и уж тем более – восстановления экономики. Вот как это выглядит даже на фоне пожизненного правления царя:

"У нефтяников кончается валюта. Рубль дешевеет на Московской бирже третий день подряд, обновляя минимумы за 10 дней к доллару и более чем за месяца – к евро.

При стабильных ценах на нефть, которые уже две недели держатся около 43 долларов за баррель Brent, и снижении доллара на форексе, курс американской валюты на МосБирже подбирается к отметке 72, а евро – впервые с 4 мая пробил 82 рубля".

Проще говоря, валюта просела до уровня, когда нефть показала рекордно низкие значения и ее максимальная цена была вдвое ниже нынешней. Примерно тогда валюта показала сегодняшние значения и если тогда все было плохо с нефтью, то сейчас – с чем? Ну и для полноты картины, написанной нефтью, как тут не вспомнить о том, что прямо сейчас происходит в Западном полушарии планеты.

"Второй танкер с американской нефтью для Белоруссии встал под загрузку в порту Бомонт, прибытие очередных 80 тыс. т нефти в порт Клайпеды (Литва) ожидается 6-8 августа.

По плану августовских поставок, сегодня в американском порту Бомонт встал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т. нефти сорта White Eagle Blend (WEB). Срок прибытия в Клайпеду – 6-8 августа".

В этой новости интересны два момента. Безусловно главным является то, что теперь уже понятно, Минск закупил первую партию не для того, чтобы попугать Москву, а это – долгосрочная программа по диверсификации энергетики. Ну а вторая состоит в чисто техническом аспекте вопроса. Американцы поставляют легкую нефть и когда рассматривалась сама возможность поставки такой нефти в Восточную Европу, многие говорили о том, что для ее переработки понадобится перенастройка технологического оборудования НПЗ, что занимает много времени и дорого в исполнении. Как теперь понятно, это – не такая уж и большая проблема.

Так что речи от имени Путина это – одно, а реальность – несколько другое, а часто – совсем другое.